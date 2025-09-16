Hecher Sosa pelea por un contrato en la UFC: «No he llegado hasta aquí para quedarme en el camino, voy a recoger lo que es mío»

Las artes marciales mixtas (MMA) llegaron a la vida de Hecher Sosa casi por casualidad: un tarjeta roja durante un partido de fútbol le empujó a dejarlo. En realidad había un trasfondo: había tenido una pelea. Y los deportes de combate le atraían. Decidió meterse de lleno. Con mucho esfuerzo y empeño, el atleta de Lanzarote fue labrándose una carrera profesional, hasta convertirse en campeón de la promotora sueca FCR y de la mejor liga de MMA en España, WOWFC. Parecía que las puertas de la UFC quedarían cerradas, pero con su tesón logró obtener una oportunidad única: pelear por un contrato en la UFC a través del Dana White's Contender Series. Y el día ha llegado. Esta madrugada, a partir de las dos de la mañana (HBO Max), se enfrentará a Mackson Lee para tratar de sumarse a los Ilia y Aleksandre Topuria, Joel Álvarez o Dani Bárez dentro de la UFC. Lo hace con un propósito personal: dedicarle la victoria a su padre, gravemente enfermo, el hombre que confió siempre en sus habilidades. ABC MMA habla en exclusiva con Hecher Sosa para analizar el combate más importante de su carrera profesional.

-¿Cómo estás, Hecher?

-Deseando que llegue la pelea, estoy preparado física y mentalmente para ello. Estoy viviendo un sueño. Si me hubiera dicho esto hace años, habría pensado que era imposible, pero lo estoy cumpliendo. Pero no he llegado hasta aquí para quedarme en el camino, he llegado para ser el primer español en entrar en la UFC a través del Dana White's Contender Series. Y luego hacer carrera dentro de la UFC.

-¿Qué tal ha ido la recta final de la preparación?

-Estoy super bien, me siento fuerte y preparado. Con hambre y ganas. Tengo la mayor motivación que he tenido en mi vida, no solo por el contrato de la UFC, sino por todo lo que me está pasando, deseando que llegue la pelea.

-Fuiste unas semanas antes a Las Vegas para cumplir con los compromisos de marketing del Contender Series. ¿Qué tal fue aquel viaje?

-Muy bien. Contentos de haber hecho ese viaje junto a mi entrenador, nos dio perspectiva para entender el jetlag, estar dentro de la jaula donde voy a pelear, tomar sensaciones. Así es mucho más fácil la visualización, ya no será entrar en un territorio hostil. Fue una experiencia increíble.

-El octágono del UFC Apex, donde vas a pelear, es el modelo más pequeño que tiene la UFC. ¿Cómo te sentiste dentro de la jaula?

-Lo vi perfecto para cumplir un sueño. Soy un peleador muy completo, no me importa el tamaño de la jaula, voy bien en la corta, en la media y en la larga distancia. Tengo un gran equipo (AFC Villalba) con el que trabajo el plan de juego. Es el recinto perfecto para hacer historia.

-No te voy a preguntar de qué consta la estrategia de la pelea, porque no me la vas a contar, pero sí de cuántas hojas está formado.

-Tiene 35 hojas. Cuando lo vi, dije: ¡me voy a quedar dormido! (Risas). Vamos al detalla, no dejamos nada al azar, yo soy una persona muy metódica y mi entrenador lo es más aún. Vamos en sintonía, nos entendemos perfectamente. Él entiende mi forma de pelear y yo su forma de preparar las peleas.

-Hablemos de tu rival, Mackson Lee, un luchador invicto brasileño. ¿Cómo crees que te va a plantear la pelea?

-Es un 'striker' (pegador) muy agresivo. Va a haber show. En el Contender Series piden show y yo soy un showman. Va a haber mucho intercambio.

-Tu estilo de pelea es el más indicado para entrar en la UFC a través de este formato, donde hay que vencer y convencer.

-Yo también lo pienso, no lo digo por ego o chulería. Creo que peleo muy agresivo y tengo mucho ritmo de trabajo, siempre busco finalizar las peleas. Es un estilo vistoso, por eso las MMA españolas se han volcado tanto conmigo. Si hay que entrar por el Contender Series, yo soy el hombre.

-Hay un momento muy importante también, que es el de la entrevista tras la pelea si ganas. ¿La harás en inglés o en español?

-¡Me la juego al inglés! Si voy, voy a hacer show (risas).

-Ya hemos visto peleadores que ganan este año en el Contender Series y piden inmediatamente pelear en una cartelera de la UFC a los pocos meses. No sé si has pensado en esta opción.

-No he pensado nada dada mi situación personal, porque tengo a mi padre muriéndose, es probable que ya no le vea más con vida y me despedí de él, está en las últimas y lo están sedando cada vez más. Me voy a Las Vegas pensando que ya no voy a hablar más con él. Como siempre digo, todo por un sueño, eso alimenta mi hambre y mis ganas. No puedo decir qué tengo pensado, porque no se cómo reaccionaré a la pérdida de mi padre. Que además de ser mi padre, es mi mejor amigo. También tengo que dedicarle tiempo a mi madre, tengo que afrontar algunas cosas, hasta que no lo viva no lo sabré. Quizá pase lo de mi padre y necesite una pelea rápido, o quizá no tenga ganas y quiera estar con mi madre. No sé qué pasará. Sí es verdad que quiero estar activo, soy un deportista que necesita estar activo. Tengo que afrontar otra batalla dura fuera de la jaula y cuando esté preparado pelearé lo antes posible. Nunca me caí de una pelea. Quiero que la gente entienda que estoy pasando por un momento complicado. Ahora está toda mi energía enfocada en este combate.

-Qué mensaje te ha dado tu familia, tu padre.

-Mi padre me dijo que esto lo empezamos juntos y lo vamos a acabar juntos, que esté donde esté, va a estar siempre conmigo. Y a eso me agarro, a darle esa alegría. Si está vivo que me vea firmar el contrato y si no, estará conmigo en mi corazón. Pase lo que pase estará conmigo. Me dijo que nadie apostaba por nosotros y que mirara dónde estoy. Vivo en Lanzarote, una isla pequeña donde los sueños se hacen grandes y estoy aquí para cumplirlos. Estoy cumpliendo un sueño. No he llegado hasta aquí para quedarme, sino para que mi familia se sienta orgullosa de mí. Esto no lo cuento para dar pena, sino para que se sientan reflejados los que estén pasando momentos difíciles y tiren para adelante. Que se marquen objetivos, que el tiempo no para por nadie. Hay que seguir trabajando por los sueños.

-Eres una inspiración, sin duda. España entera te estará apoyando.

-Muchas gracias. Quiero mandar un mensaje a toda al gente que me apoya, que me dan buena vibra, España está conmigo, cada mensaje de ánimo que me dan estará en cada mano que lance, en cada acción que ejecute. Sé que soy el siguiente en entrar a la UFC, estoy donde merezco. No dejaré nada al azar. Solo queda ir y recoger lo que es mío. Y lo mío es de todos, es para toda España.