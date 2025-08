Hecher Sosa, a una victoria de la UFC: «Voy a ser el primer español en entrar a través del Contender Series»

La Armada española en la UFC, liderada por Ilia Topuria, está muy cerca de añadir a un nuevo miembro. El canario Hecher Sosa peleará el martes 16 de septiembre en el Dana White's Contender Series, un formato televisivo en el que los luchadores compiten un contrato dentro de la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) del mundo. Lo curioso de este programa, que catalogamos como la entrevista de trabajo más dura de planeta, es que no solo vale con vencer, también hay que convencer al mandamás de la compañía estadounidense. Allí, en Las Vegas, estará el 'Guanche Warrior', quien optará, ante el invicto brasileño Mackson Lee, a un contrato en la UFC. Poco después de recibir la noticia, el de Lanzarote atiende en exclusiva a este periódico.

-Llegó el momento: opositarás en septiembre a la UFC. ¿Cómo estás?

-Estoy muy contento con la oportunidad que se me está dando. Al final todo llega para el que saber esperar, para el que trabaja día a día, para el que pone toda su sangre, sudor y lágrimas. No pienso desaprovechar la oportunidad. Seré el primer español en ganar en el Contender Series y el siguiente español en firmar con la UFC.

-Ganabas y ganabas peleas y no llegaba la oportunidad. ¿Ha sido difícil gestionar emocionalmente esta situación?

-La verdad que sí. Tenía mucha presión ya, no llegaba... Mi mánager me decía que me esperara pero esperando se te pasa la vida, yo decidía seguir peleando porque amo lo que hago y tengo una hija que alimentar. Ahora me llega la oportunidad en mi mejor momento. He pasado mucho en el plano emocional con todo lo que me ha pasado con mi familia, me he hecho más maduro y hambriento. Todo eso jugará a mi favor.

-Hablabas de tu familia... No habéis pasado momentos buenos: falleció tu hermana y tu padre está muy enfermo. ¿Cómo han recibido la noticia?

-Mi padre está en paliativos en el hospital ingresado, lleva ya casi un mes. Cuando le di la noticia, el hombre estaba que se subía por las paredes, a pesar de estar con todos los medicamentos que tiene, está muy contento y yo muy orgulloso. Ojalá llegue mi padre a ver cómo gano esta pelea y firmo con la UFC.

-Lo cierto es que la oportunidad es muy grande para ti. ¿Quién te contó que pelearías en el Contender Series?

-Me hablaron a las cuatro o cinco de la mañana, yo estaba durmiendo. Me desperté y vi el mensaje: peleas en el Contender Series. Ni pregunté el rival. Pensé: 'Vamos a ponernos las pilas con el peso'. Me dijeron que era Mackson Lee y allá vamos.

-Llegas a la pelea con el cinturón de WOWFC, la mayor liga de MMA de España, en tu cintura. ¿Eso posiciona a esta compañía como un caladero de talento para entrar a la UFC?

-Sin duda, desde que WOW firmó con la plataforma de retransmisión de UFC (Fight Pass) fue un paso gigante para las MMA españolas. Ahora también con la ayuda de Ilia Topuria, al que le tengo que agradecer tanto a él como a su equipo lo que han hecho por mí. Han puesto su granito de arena hablando con la UFC.

-Vayamos con el combate que tienes delante. Imagino que eres consciente de que no vale solo con vencer, también hay que convencer.

-Soy consciente de ello y sé que los que me siguen lo hacen por mi forma de pelear. Soy muy versátil, tengo muy buenas manos, rodillas, codos, suelo, lucha... Soy completo y eso es lo que verán el 16 de septiembre. Voy a acabar con mi rival: o lo someto en el primer asalto o lo noqueo en el segundo. Me muero de ganas de que llegue el día. Voy a pelear donde quiero y donde me merezco. Lo he visualizado 2.000 veces, como poco.

-Tu oponente es un invicto brasileño, Mackson Lee, que cuenta con nueve victorias por finalización y 1,85 metros de altura. ¿No te preocupa?

-Lo voy a atropellar. Me da igual quién sea el rival, puedo pelear con quién sea y cuándo sea. Estoy sano, fuerte, mentalmente preparado y motivado. El día 16 de septiembre voy a ganar mi contrato con la UFC y lo voy a finalizar, eso seguro.

-Lo que define el estilo de combate de tu rival es que es un tipo que pelea muy extraño y tiene un buen pateo.

-Es un tío raro, tiene una guardia de taekwondista, con patadas en giro, pero creo que él tiene más de lo que preocuparse que yo. No ha peleado con nadie como yo. Tiene un 9-0 pero ha peleado contra algunos luchadores muy flojos. Estamos estudiándolo y tenemos todas las claves para neutralizar su estilo. Va a ser mi pelea número 50 en MMA, es una más.

-¿Cómo vas a hacer la preparación para esta pelea?

-Voy a estar en Las Vegas entrenando unos días con algunos luchadores de la UFC, me lo va a organizar mi representante. Voy a estar ahí y me voy a sentir uno más. Hay que disfrutarlo, estoy viviendo un sueño. Y luego lo haré como siempre, en Lanzarote unas semanas y otras en Madrid con mi entrenador Mario Alonso, en el AFC de Villalba.

-¿Qué te ha comentado tu 'coach', Mario Alonso?

-Está muy contento. Desde que lo conocí, en 2017, el trabajo ha sido mano a mano, siempre me ha estado ayudando. Hemos estado trabajando día y noche para esto. Quién lo iba a decir cuando íbamos a pelear a Suecia con bolsas de supermercados, nos veían como unos 'mataos'... El sueño no termina aquí. Vamos a por la UFC.

-Imagino que ya estará elaborando esos 'game plans' kilométricos...

-Sí, sí, voy a tener que leer... ¡La saga de Harry Potter se va a quedar corta! (Risas). Mi entrenador marca la diferencia. Tenemos una fusión entre los dos que nos está llevando donde estamos hoy.

-Poca gente sabe que empezaste en las MMA por una expulsión en un partido de fútbol. Lo que hizo una tarjeta roja, Hecher...

-¡Ojalá me hubieran expulsado antes! (Risas).

-Te deseamos toda la suerte del mundo en este reto mayúsculo.

-Muchas gracias a toda la gente que me apoya. Voy a dar todo de mí. He luchado muchísimo para llegar hasta aquí. El día 16 tendremos a otro luchador español en la UFC.