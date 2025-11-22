Este es el ganador del combate entre Aleksandre Topuria y Bekzat Almakhan, según la inteligencia artificial

La espera ha sido larga, pero Aleksandre Topuria ya está a pocas horas de entrar de nuevo en el octágono de la UFC. El Conquistador buscará su segunda victoria en la mayor organización de artes marciales mixtas (MMA) del mundo, después de un ... estreno exitoso en Australia el pasado mes de febrero. Hay muchas esperanzas depositadas en el hispanogeorgiano, tras los muros derribados a favor de las MMA españolas habiendo estado él en la esquina de Ilia Topuria.

Noticia Relacionada Dana White da el visto bueno al Topuria vs Makhachev: «Creo que todos quieren ver esa pelea» Álvaro Colmenero El CEO de la UFC asegura que tanto el hispanogeorgiano como el daguestaní están dispuestos a enfrentarse entre ellos

En su camino hacia el estrellato, será necesaria esta parada en Doha, la capital de Qatar, donde tendrá que enfrentarse a un talento emergente de la división del peso gallo, un tipo que le puso en apuros al contendiente Umar Nurmagomedov en su primer combate en la UFC, habiendo aceptado el pleito en corto aviso. A modo resumen, el peligro de Bekzat Almakhan es enorme, con grandes habilidades en la lucha pero especialmente en el 'striking', donde es un pegador élite.

Quién gana la pelea entre Topuria y Almakhan, según la IA

Al ser un combate muy parejo sobre el papel, desde ABC MMA hemos conversado con la Interligencia Artificial (IA) para ver qué opina acerca del favoritismo de este duelo. «En mi análisis, Aleksandre Topuria es ligeramente favorito para ganar este combate, pero no es un favorito abrumador: hay factores a favor de ambos«, señala. En lo que respecta a Topuria, la IA destaca la «habilidad técnica y volumen de golpeo, defensa sólida, versatilidad y preparación mental». Por su parte, analizando a Almakhan, subraya «su poder de nocaut, el rendimiento explosivo y su alta confianza».

En cualquier caso, haciendo balance del combate, la IA determina que su favorito para llevarse el pleito es Aleksandre Topuria, «porque tiene un estilo más balanceado, puede manejar bien la distancia, y tiene la capacidad de llevar la pelea a donde más le convenga». Eso sí, no descarta una sorpresa de Almakhan si «logra conectar temprano con su poder, algo que podría cambiar la historia rápidamente».