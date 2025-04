Franco Tenaglia: «Quiero llegar a la UFC, yo favorezco mucho al negocio»

Las artes marciales mixtas (MMA) y, en general, los deportes de contacto han tenido un asombroso crecimiento en los últimos años. Aunque el deporte por si solo ya atrae innumerables miradas, son los peleadores los responsables finales de dotar de atractivo la competición. Y si alguien sabe hacerlo bien es Franco Tenaglia. El argentino afincado en España es un auténtico ídolo de masas. No por nada, en seguidores solo está por detrás de Ilia Topuria en España. Cuando Tenaglia sube a la jaula o a un ring el espectáculo está garantizado, que es lo que, en última instancia, genera las ventas. Además, Franco es un auténtico artista marcial que domina todas las disciplinas. No solo es entretenimiento. Tanto es así que además de su carrera en MMA, sus principales logros vienen derivados del boxeo sin guantes. Este se ha convertido en el campeón mundial de Bare Knuckle FC, la compañía de Conor McGregor. El Rey de la Calle, como se le conoce, atiende en exclusiva a ABC MMA para hablar de su historia y las aspiraciones de una de las mayores estrellas del deporte.

-Estuviste en tu tierra, Argentina, después de muchos años. ¿Qué tal fue?

-Muy bien. Necesitaba recargar energías, hacía cuatro años que no veía a mi familia. Lo necesitaba, tuve un año de peleas muy agresivas y necesitaba un descanso, me vino bien para la cabeza y el espíritu. Vi el impacto que tengo en Argentina que no sabía que era tan grande. La gente en la calle me paraba constantemente, recibí mucho cariño, así que muy contento.

-¿Cuál crees que ha sido la clave de tu carrera para tener tanta fama en Argentina?

-Obviamente, coronarme como campeón mundial de Bare Knuckle (boxeo sin guantes). Soy el primer y único argentino campeón de esta compañía y Argentina tiene una historia bonita con el boxeo, tiene un nivel muy bueno, que sea campeón de boxeo sin guantes, para ellos es muy grande también.

-Ibas a ir a entrenar con Alex Pereira, la superestrella de la UFC, pero los planes cambiaron, ¿no?

-Sí, porque los de Bare Knuckle me llamaron y me dijeron que me iban a dar una pelea en febrero, que era cuando tenía previsto entrenar allí. Decidí volverme a España para prepararme, pero finalmente no salió la pelea.

-Hay un punto que me gustaría tocar, que es el de los recortes de peso. Eres de esos luchadores que ha hecho una cruzada para acabar con las bajadas de peso tan agresivas que os lleva la salud a situaciones muy extremas.

-Quiero eliminar completamente los recortes de peso. O al menos, que no haya tanto rango de diferencia de kilos entre las categorías porque la gente tiene que entender que te arruina la salud del luchador. Yo literalmente envejecí de tanto cortar peso, se te arruinan los órganos. El espectáculo va a ser mucho mejor si no hay tantos cortes de peso, estoy totalmente seguro. En la UFC, los peleadores que suben de peso suelen hacerlo mejor.

-Hablando de artes marciales mixtas. Me gustaría saber qué perspectivas tienes realistas respecto a tu carrera en esta disciplina.

-Tengo 28 años y quiero apurar todo lo máximo posible, porque en cuanto a reflejos mentales, uno cuando va creciendo se va volviendo más lento. Quiero hacer una buena carrera, una carrera impactante, estar en la mejor liga posible. Si hago unas siete peleas de MMA y los destruyo a todos de manera impactante, tengo posibilidades de entrar en grandes ligas, incluida de la UFC. Las peleas son entretenimiento, son un negocio, y yo soy una persona que favorece mucho al negocio.

-Desde luego que ser campeón mundial de Bare Knuckle ayuda a tu posible futura entrada en la UFC.

-Sí, sí. Además, los peleadores van mucho a lo seguro, no van a la guerra, no van tanto al disfrute de la gente, se están haciendo peleas aburridas, se fijan mucho en entrar y salir. O los rusos están constantemente abrazando, eso a mí no me va a pasar en la UFC, voy a traer un gran espectáculo. Si entro, me van a usar para facturar y me van a poner en peleas entretenidas.

Franco Tenaglia tras ganar su último combate en WAR MMA instagram

-Una duda que me surge es hasta qué punto te puede descentrar estar enfocado en dos deportes diferentes, aunque sean de combate como MMA y boxeo sin guantes.

-Eso es un problema que estoy hablando con mi mánager. Los de Bare Knuckle no me permitían pelear en MMA, es complicado. Los entrenamientos son diferentes, soy un peleador que no soy el más técnico, pero sí vendo mucho por mi manera de pelear, siempre me quieren poner en los eventos que prevén que vaya a haber más ventas, donde se pueda promocionar todo más. Quiero hablarlo todo bien. Para saber qué fechas tendrá de Bare Knuckle y qué fechas MMA. Cuando me retire de las peleas, sé que voy a aportar ideas muy buenas en España porque ya viví lo que es ser peleador.

-Volviendo a Bare Knuckle. ¿Tienen pensado traerlo de vuelta a España?

-Sí, lo van a traer de nuevo, esta vez a un estadio de fútbol, el del Real Madrid o el del Atlético de Madrid. Quieren hacer un espectáculo muy grande, y ahí me ofrecerían una pelea muy interesante, va a ser algo muy grande.

-¿Qué te ha aportado a ti ser campeón mundial de Bare Knuckle?

-Es precioso. Está muy bien porque la situación financiera cambia mucho, igualmente soy una persona muy sencilla, gasto en viajes y experiencias con amigos pero no soy muy materialista, no cambié mi estilo de vida. Pero conoces mucha gente, se te abren puertas para un montón de negocios, escalas socialmente... Pero estaré siempre con los míos, no me olvido de eso. Se te acerca mucha gente por interés, gente falsa, al hacer relaciones me cuesta. El que se acerca a mí es porque tienen algún tipo de interés ahora, pero lo identifico muy rápido.

-¿Hubo algún mensaje que te sorprendiera tras ser campeón de Bare Knuckle?

-No miro mucho el móvil, a veces pierdo mucho dinero por no estar en el móvil, es la verdad. A veces futbolistas argentinos me escribieron, como Augusto Fernández que jugaba en el Atlético de Madrid. Pero yo soy una persona muy sencilla, prefiero compartir todo lo que tengo ahora con amigos de toda la vida.

-¿Te diste algún capricho tras tu victoria del título mundial?

-Me monté un gimnasio en casa e hice varios viajes que antes no me podía permitir. También compré regalos a todo el mundo cuando llegué a Argentina y ayudé a mi madre a remodelar la casa. Ayudé a mi familia y es el mayor orgullo que pude tener.

Franco Tenaglia con sus dos cinturones de BKFC instagram

-Cuando te quedas pensativo, en la calma de tu hogar, después de haber superado una vida dura y ahora saborear el éxito... ¿Qué piensa Franco Tenaglia?

-Soy un tipo que presenta bastante en el presente y en el futuro. A veces sí me quedo reflexionando y lo que hago es agradecer a Dios por todo lo que me dio y a mí mismo por el esfuerzo que hice. Muchos peleadores van de que tuvieron que trabajar mucho y tenían de todo, yo soy un peleador que literalmente vivió en la calle y estuvo preso por querer buscarme la vida. Me metí en muchas movidas para pagar los 'training camps', vengo de los más humilde y me lo gané con sangre.

-¿Qué se te pasa por la mente cuando sales a un combate?

-Todo lo malo que me pasó en mi vida y lo que sufrí para llegar a donde estoy. Agarro mucha rabia y siento que tengo que vencer esa persona, no quiero que me arrebate todo lo que logré.

-También me pregunto qué se te pasará por la cabeza cuando llegas a casa después de un combate, de una victoria, y pasas del éxtasis máximo a la más absoluta calma.

-Yo lo llevo muy bien, porque soy yo mismo todo el tiempo. Es un trabajo de mente que hay que hacer.

-Siendo ya alguien mediático, ¿te han avisado de algún programa de máxima audiencia para participar como invitado?

-Sí, sí, me hablaron de La Revuelta, de David Broncano. Lo están viendo mis mánagers, quizá voy. A la gente le gusta cuando yo hablo, pero lo hago también para ayudar a gente. Yo soy un peleador, si me la paso hablando y no tengo peleas me siento un orador, no un peleador. A veces digo que no a ir a programas o a entrevistas.

Franco Tenaglia tras un entrenamiento instagram

-Oye Franco, y cuando estás relajado en casa, ¿qué aficiones tienes?

-Leo mucho, me relaja leer. Paseo con mi perro, entreno mucho, me puse objetivo que quiero construir mi propio arco y flecha. Me voy a sacar la licencia de cazador, me gusta aprender cosas. También estoy con varios negocios y estoy en reuniones constantemente.

-Los peleadores tenéis una vida 'útil' muy corta al ser un deporte tan lesivo, ¿cómo estás invirtiendo y manejando tu dinero?

- Tampoco tengo una cantidad de dinero loquísima. Vivo bien pero no es que me entren 100.000€ todos los meses como a los futbolistas. Yo se que voy a ser uno de esos que va a ayudar en un futuro a que los peleadores de MMA tengan mejores salarios. Pero en el boxeo sigue siendo donde más dinero se genera en los deportes de contacto. Yo desde ahora estoy iniciando negocios, haciendo contactos y empezando cosas que en unos años darán sus frutos.

-¿Hay algún sector qué te llame especialmente?

-El inmobiliario no falla pero me voy a meter mucho en el mundo del deporte y las MMA y en el entretenimiento. En las películas y series porque tengo una filosofía de ayudar a la raza huma, y mediante el entretenimiento se puede dejar el mensaje para que el cerebro de las personas se vaya desarrollando. Creo que eso es un buen medio para lograrlo. Me gusta que todo lo que haga le aporte a la sociedad.

-¿Te han propuesto algo de cine?

-Estoy con personas muy conocidas para ser el malo. Lo único que siempre le ganan (risas).

-Mencionabas antes lo de mejorar la raza humana, ¿cómo podríamos hacer eso?

-Primero de todo es lo mental. Ahora cada uno puede informar a la gente. Me gustaría ayudar con la nutrición y la medicina natural, ya que yo me muevo con muchas marcas y personas que tienen mi mismo objetivo. Ahora voy a tener que hacer un canal de YouTube, aunque no me gusta mucho, porque tengo un público muy joven. Me gustaría ayudarlos.

-Sigues entrenando en el Climent Club y ahora tienes un gimnasio en casa, ¿verdad?

-Si, yo tengo el gimnasio a 14 minutos de casa y voy casi todos los días pero me hice este porque a veces los fines de semana da flojera o me gusta entrenar a la una de la madrugada. Ahora vivo con dos peleadores buenísimos y hace que no esté muy solo. El problema es que ahora en el Climent hay mucha gente y te vas chocando. Eso me limita pensando que me voy a dar con uno o con otro.

Franco Tenaglia tras ganar el campeonato mundial instagram

-¿Cómo ves una pelea de Ilia Topuria en el peso ligero y contra Islam Makhachev?

-Yo creo que Ilia lo puede noquear o someter. Él es bueno boxeando, también tiene una lucha impresionante y un jiu-jitsu muy bueno que no pudo mostrar. Entonces, en la división van a ser más grande que él pero le va a venir muy bien. Al ser más bajo que su oponente tiene mejores ángulos para conectar a su oponente. Para mí va a ser una pesadilla en el peso ligero y los va a destruir a todos como hizo en el pluma. El único que veo que le puede complicar un poco es Fiziev por su pateo. En el Climent tenemos a dos peleadores daguestaníes y se que nuestro nivel de lucha y grappling es mucho mejor que lo que haya allí.

-También es de allí Aleksandre Topuria quien acaba de estrenarse, ¿qué perspectivas le ves?

-Yo creo que no quiso él finalizar la pelea. Creo que quiso disfrutar y ver como se sentía durante todos los rounds pero lo podría haber finalizado perfectamente. Le va a ir muy bien, porque es un estilo muy parecido a Ilia y son dos tipos que están obsesionados con el deporte y yo aprendo mucho de ellos peor trato de no obsesionarme tanto. Pero yo creo que ambos va a quedar como historia de la UFC.

-¿Has pensado qué será de Franco Tenaglia cuando te retires?

-Trato de disfrutar ahora pero al final uno se tiene que preparar. Yo creo que voy a seguir aportando al deporte pero creo que me voy a retirar muy tarde. Porque esto es lo que me mantiene vivo y feliz pero voy a seguir aportando toda mi vida. Yo en este deporte prácticamente no conocí gente mala. La mayoría es buena y me gusta mucho eso.

-Para finalizar, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes?

-Que no eviten el sufirmiento, que sufrir es parte de la vida y lo que nos hace más fuertes y que primero encuentren que y quien quieren ser y luego apuesten por eso porque al final la vida te va distrayendo. Tienen que intentarlo para evitar los grandes arrepentimientos. Que intenten cumplir sus sueños. Si luego no funciona bueno, pero no se quedaron con las ganas.