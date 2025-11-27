Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El juez envía a prisión a Ábalos y Koldo

Fabià Sintes, el 'rey' de WOW que quiere revalidar su corona del mosca: «Va a ser una buena guerra»

El menorquín buscará hacer efectiva su primera defensa del cinturón en Vitoria contra Amir Malekpour

Ilia Topuria, doble campeón de la UFC: «Me gustaría pelear contra Paddy Pimblett, creo que habría que ponerlo a dormir»

Ilia Topuria coloca el cinturón de campeón de WOW a Fabià Sintes
Ilia Topuria coloca el cinturón de campeón de WOW a Fabià Sintes WOW

Jose Soriano

El próximo 28 de noviembre, WOW, la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) de España, aterriza en el norte de España para su vigésimo cuarto evento numerado. Esta traerá consigo la primera defensa del cinturón del campeón del peso mosca (57 kilos), Fabià ... Sintes (9-3), que se medirá al sueco Amir Malekpour (7-2). Un logro llamativo para alguien que llegó a las MMA casi por casualidad: Sintes jugaba al fútbol hasta que su compañero de piso, Ignacio Capella, le convenció para probar los entrenamientos. «Ignacio fue el que me introdujo en el mundo de los puñetazos», recuerda. Desde entonces, su evolución ha sido constante, camino que ahora lo lleva a la cita más importante de su carrera.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app