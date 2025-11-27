Fabià Sintes, el 'rey' de WOW que quiere revalidar su corona del mosca: «Va a ser una buena guerra»

El próximo 28 de noviembre, WOW, la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) de España, aterriza en el norte de España para su vigésimo cuarto evento numerado. Esta traerá consigo la primera defensa del cinturón del campeón del peso mosca (57 kilos), Fabià ... Sintes (9-3), que se medirá al sueco Amir Malekpour (7-2). Un logro llamativo para alguien que llegó a las MMA casi por casualidad: Sintes jugaba al fútbol hasta que su compañero de piso, Ignacio Capella, le convenció para probar los entrenamientos. «Ignacio fue el que me introdujo en el mundo de los puñetazos», recuerda. Desde entonces, su evolución ha sido constante, camino que ahora lo lleva a la cita más importante de su carrera.

Sintes aguarda con tranquilidad su próxima cita dentro de las ocho paredes, aunque reconoce que la cuenta atrás ya se siente. «Todo marcha bien», asegura. «Si te preparas fuerte, siempre algo tienes, pero bien, entrenando y con ganas de que llegue el 28». Será su primera defensa desde que se proclamó alzó con el cinturón en La Noche de los Campeones, tras una auténtica guerra contra Davi Santos. Aquel combate, todavía reciente para los aficionados, fue un punto de inflexión en su carrera. «Fue algo único», recuerda. «Ganar una pelea es algo que tienes que sentir ahí dentro. Yo creía que iba ganando, pero nunca lo tienes claro del todo». Aquellos cinco asaltos le dejaron cicatrices, aprendizaje y una confianza renovada. «Cada pelea te da experiencia. Intentas simularlo todo en el gimnasio, pero cuando tienes al tío delante, la película cambia», explica.

El título exigió un ajuste drástico: bajar del peso gallo (61 kilos) al peso mosca. El proceso fue duro. «En 61 sufría menos», admite. «En 57 estoy más lejos del peso y cuesta mantener la actividad porque no puedes coger peleas rápidas». Aun así, no parece tener dudas de dónde estará su futuro inmediato: «De momento estamos para esto. Si esta pelea sale bien, seguiré en el mosca». Como segundo oponente en esta categoría de peso estará Amir Malekpour, un nombre respetado en Europa que llega tras victorias en promotoras como Cage Warriors o FCR. Sintes no se engaña: «Es uno de los rivales más sólidos a los que me he enfrentado. Es completo en todos los ámbitos: te puede finalizar, tiene buena lucha y arriba se pega bien. Tiene bagaje y buenas victorias».

Aun así, este confía en su propio juego. «Soy un poco más móvil. No tan lineal. Me considero un luchador completo: no soy el mejor en nada, pero me defiendo en todo». La clave, según dice, será «hacer una pelea inteligente, estar tranquilo y si se tiene que alargar, que se alargue». «Va a ser una buena guerra», añade. En caso de victoria, las posibilidades se abren, sobre todo teniendo en cuenta que el peso gallo de la promotora sigue sin campeón tras la llegada de Hecher Sosa a la UFC. No obstante, el futuro del Potro Menorquín (apodo de Sintes) no pasa de este WOW 24. «Mi objetivo es el 28. Si todo sale bien, ya veremos. No quiero meterme presiones extras», afirma sin prisa

En esa misma cartelera debutará en el mosca Yaman 'El Diamante'. Este viene de caer ante Hecher Sosa por el cinturón del gallo, y ahora baja de categoría en lo que puede ser un renacer del mondragonés. Sin embargo, Sintes no ve problema en su corte de peso y tampoco le preocupa un posible cruce futuro: «Yo hago mi camino y él el suyo. Si algún día nos tenemos que encontrar, ya veremos». Lo que está claro es que el menorquín está enfocado en su duelo más próximo del 28 de noviembre, para el cual solo le importa la victoria. «Me da igual cómo termine, mientras termine ganando. Si es una guerra, una guerra; si es rápido, rápido. Mientras me levanten el brazo, estaré contento», sentencia.