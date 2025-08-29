Un excampeón de la UFC asegura que Paddy Pimblett no merece pelear contra Ilia Topuria

Dentro de la mayor organización de artes marciales mixtas (MMA) del mundo, la Ultimate Fighting Championship (UFC), ser una figura de enorme proyección mediática te empuja a obtener grandes oportunidades antes que otros que no lo son. La historia señala que un peleador que genera mucha atención y que, además, cumple dentro del octágono, está destinado a disputar peleas de mayor calado.

A Conor McGregor, por ejemplo, le ofrecieron la posibilidad de que pelear por el cinturón de una categoría superior sin ni siquiera haber defendido en una ocasión el de su división. ¿Por qué? Porque vendía, y mucho. Ahora, que está encima de la mesa del debate de quién debe ser el siguiente en pelear contra el campeón del peso ligero de la UFC, Ilia Topuria, hay algunas voces autorizadas en contra de que dé la oportunidad directa al inglés Paddy Pimblett, quien es una superestrella a niveles de audiencia, especialmente en el mercado británico, pero también en el estadounidense.

Kamaru Usman, quien dominara durante un buen tiempo la categoría del peso welter, ha señalado que dar la oportunidad directa por el cinturón de Topuria a Paddy supone «escupir» sus méritos. «No es culpa de Paddy. Ha hecho un gran trabajo con los rivales que le han dado, incluso para meterse en esta conversación. Pero si miramos la clasificación de peso ligero, si no vas a pelear con Arman Tsarukyan ni con Justin Gaethje, tienes a Dan Hooker, Mateusz Gamrot y Beneil Dariush por delante de Paddy Pimblett», ha apuntado.

Usman considera que, con tanto peleador posicionado por delante, pues Paddy está ubicado en el número siete del peso ligero, primero deberían obtener otros el chance de disputar el título mundial. «Saltarse a todos estos peleadores solo para darle una oportunidad por el título es como ir en contra del mérito de que el mejor pelea con el siguiente mejor», ha sentenciado. La UFC tiene un arduo trabajo por delante para dilucidar quién es el siguiente en la fila contra Topuria, aunque el estadounidense Justin Gaethje tiene muchas papeletas.