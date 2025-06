Ernesto 'El Potro' Schisano, a la conquista de Alicante: «Será la pelea de la noche y me voy a llevar el cinturón»

Sábado 14 de junio. Esa es la fecha en la que las artes marciales mixtas (MMA) volverán a ser el centro de atención del país. Más concretamente en Alicante. WAR MMA, la promotora de los hermanos Jorge y Agustín Climent, regresa para su sexta edición. Por supuesto, grandes nombres del Climent Club atesoran toda la atención. Franco Tenaglia, Pepe Torres, Miguel Navarro, Luis Picó, Leo Climent, Ahmed El Idrissi y Daniel Richardson son los 'soldados' llamados a defender la ciudad en la que entrenan. Sin embargo, el combate estelar no es ninguno de ellos. El protagonismo se centra en otro miembro de su equipo, Stephane Sebisaho. Este es el campeón de peso gallo de la promotora, el cual defenderá su trono contra un 'potro', nunca mejor dicho, que viene dispuesto a tomar Alicante desde Madrid.

Ernesto 'El Potro' Schisano, procedente de Nápoles, pero forjado como luchador en el gimnasio Kiofu de Madrid, buscará seguir con su racha de finalizaciones en el primer asalto y alzarse como líder de WAR MMA. Pero recapitulemos. ¿Quién es Ernesto Schisano? Este proviene de Italia, donde tras una dura infancia y juventud emprende camino a España con tan solo 18 años. «Me defino como un luchador de la vida. Me he criado en circunstancias muy difíciles. No he tenido una infancia muy buena pero gracias a eso estoy aquí. Estoy haciendo el deporte que me encanta, me estoy dedicando a lo que me gusta y no hubiera sido posible si no hubiera pasado por ese proceso. Soy luchador dentro y fuera de la jaula», expresa para ABC MMA. Fue cuando empezó a trabajar en el país y consiguió una base económica estable que trató de empezar en el boxeo. No obstante, fue una experiencia fugaz. «Solo duré un día porque luego descubrí las MMA. Empecé por tema de poner disciplina y algo sano en mi vida. Luego cuando estaba haciendo la clase de boxeo vi que había un tatami y estaba la gente haciendo MMA. Me llamó mucho la atención y dije 'voy a probarlo'. Fue como amor a primera vista. Desde entonces me enganché y quise seguir este deporte porque en mi vida nunca he tenido la posibilidad de dedicarme a algo que me guste», responde el napolitano.

Y desde aquel entonces se puede decir que no le han ido mal las cosas. Desde su paso a profesional ha disputado cuatro combates. Todos ellos, finalizados en el primer asalto. «Yo cuando me pongo a hacer algo quiero ser el mejor y siempre lo hago lo mejor que puedo. Siempre me dedico al 100%. Siempre pienso como si hubiera tenido una derrota para trabajar lo más duro que pueda. Aunque hagas un KO en el primer asalto no te puedes acomodar, hay que echar más horas y más horas. Cada vez el nivel va a subir y hoy en día la gente, como está de moda las MMA la gente viene con hambre y vienen súper preparados. Y yo quiero ser el mejor», apunta Schisano. Ahora, tendrá la oportunidad de seguir mejorando su trayectoria sin necesidad de salir del país, algo que durante muchos años fue impensable para nuestros luchadores. «Yo estoy muy agradecido de pelear aquí en España en mi casa. La verdad que aunque sea italiano me siento súper español porque todo lo bueno me ha pasado en España», comenta.

Su duelo por el oro será contra un viejo conocido. Él y Stephane Sebisaho ya se vieron las caras en el pasado. «Lo recuerdo muy bien. Para ser mi segunda pelea en MMA fue muy bien. Ahora es una pelea que quería hacer porque terminó en decisión dividida y claramente ahora no van a tener elección los jueces porque no va a llegar. A mi no me gusta dejar la decisión en manos de los demás. Me gusta sacar el 100% y elegir yo. Y el sábado igual, va a ser la pelea de la noche y me voy a llevar el cinturón también», asegura con confianza El Potro. Para esta ocasión han cambiado muchas cosas. Ya no son amateurs. Llevan varios choques profesionales a sus espaldas y ahora disputan el cinturón de una de las principales promotoras de España. Schisano, respondiendo a qué había cambiado desde aquellos primeros pasos en la disciplina, comenta que «Soy un Potro, siempre salvaje, pero con más cabeza», prestando especial atención a la madurez e inteligencia necesarios en un artista marcial.

«Ser la pelea principal creo que es el fruto de los sacrificios que he hecho cada día, en el gimnasio, en las peleas, en los altos y bajos que pasamos los luchadores que muchas veces no se ve. Creo que el cinturón, aparte de un título es fruto de sacrificio. Para mí la victoria no me hace ilusión ni la derrota me da miedo. Yo vivo en mi día a día dando el 100%», dice respecto a encabezar el WAR 6. Además, mantiene confianza plena en su triunfo y estrategia. «Tiene fama de tener buen grappling. Es algo que no me preocupa porque no lo he visto muy efectivo. Creo que lo va a usar cuando sienta mi mano. Aparte de mi pegada y explosividad tengo un instinto asesino que cuando esté en peligro lo saco y siempre me saca de los apuro. El único pronóstico que puede esperar el público es que me voy a llevar el cinturón si o si el sábado», sentencia el de Nápoles afincado en Madrid.