El equipo español de Ismail Naurdiev, peleador del peso medio de la UFC que aspira a grandes cosas

Las artes marciales mixtas (MMA) han abandonado la adolescencia en nuestro país. Si Ilia Topuria permitió derribar la barrera del nicho con sus éxitos globales, que incluyeron el proclamarse campeón del mundo de la UFC en el peso pluma, ahora también España 'exporta' talento en otras áreas que no se reducen a lo que ocurre dentro del octágono.

Un buen ejemplo de ello es el equipo de Ismail Naurdiev, un peleador de origen ruso (aunque cuenta con nacionalidad austriaca y marroquí) que compite en la división del peso medio de la UFC. Este atleta logró una victoria en octubre del año pasado ante el experimentado Bruno Silva en lo que supone su segunda etapa en la mayor liga de MMA del mundo. Y este sábado, tendrá la oportunidad de posicionarse como alguien a tener en cuenta, pues se medirá al surcoreano Jun Yong Park en el UFC Bakú.

Pero lo sorprendente aquí, de manera positiva, es que dos miembros de suma importancia en su equipo son de origen español. Hablamos de su entrenador principal, el canario Roberto Barreiro, y su nutricionista, clave en su recorte de peso, el valenciano David Rojas, quien también trabaja con Joel Álvarez, Dani Bárez, Aleksandre Topuria o Enrique Wasabi, entre otros.

«Yo hace muchos años empecé a trabajar con los hermanos Azaitar, me surgió la oportunidad de ir a Marruecos a llevar a varios peleadores y me he estado moviendo con ellos, incluido Ismail Naurdiev. Les gusta mucho mi visión de los combates, sobre todo en el 'striking'», cuenta Roberto Barreiro a ABC MMA. «La oportunidad de trabajar con Ismail me viene de la mano de Acoidan Duque, que trabaja conmigo y estaba muy contento. En uno de los campamentos que hizo en Marruecos, les habló de mí y eso me llevó a terminar ayudándoles con la nutrición y los recortes de peso», desvela el nutricionista David Rojas.

Naurdiev tuvo una primera etapa en la UFC, pero le pilló demasiado 'crudo', excesivamente joven, y después de atesorar un récord de 2 victorias y 2 derrotas fue 'cortado' de la compañía. Pero regresó tras varios triunfos fuera del entorno de la UFC, y ahora quiere irrumpir con fuerza en la división del peso medio. «Es un peleador muy talentoso, con un gran golpeo, buena lucha y grappling... Es muy completo. Cuando juegas con esas armas, tienes un abanico para afrontar el combate muy grande. En el campamento tenemos a luchadores chechenos muy buenos de lucha, si tenemos que usar el 'wrestling' en la pelea, lo haremos, así se abrirá más el 'striking'», explica Barreiro.

«Con una buena victoria se puede posicionar para encarar el top 15 de la división, tiene talento para ello. Es de los pesos medios más talentosos de la categoría, él todavía no ha tocado su techo, una vez vaya cogiendo confianza en sí mismo, se lo creerá más y será mejor. El techo se lo marcará él», señala su entrenador principal.

Pero, para llegar a la senda de la victoria este sábado, primero tendrá que clavar el peso en la báscula, tarea que llevará a cabo monitorizado por David Rojas. «Ismail suele bajar unos 10 kilos, su categoría era el wélter (77 kilos), no tenía el grado de musculatura que tiene ahora, se ha ido poniendo más fuerte y se le ve muy bien. Este recorte de peso va a ser muy especial, porque será el primero en el que esté consolidado en el peso medio (84 kilos)», desgrana el valenciano.

Muchos se preguntan cómo es el método de trabajo con un peleador afincado en Marruecos, si difiere de algo con la estructura llevada a cabo por Rojas con Bárez o Joel Álvarez, por poner dos ejemplos. «Si tuviera que decir una peculiaridad de trabajar con Naurdiev es que la comunicación que hacemos es en inglés, me está sirviendo para ponerme al día con el tema del idioma, pero el resto es igual, está súper controlado. Le auguro un futuro muy prometedor, él ya tuvo un primer paso por la compañía, era mucho más joven, no tenía la madurez que tiene ahora. Ya apuntaba maneras pero no era su momento, ahora se le ha brindado una segunda oportunidad y la mentalidad que tiene ganadora, está condenado al éxito», sentencia el nutricionista valenciano.