Enoc Solves, aspirante al título de WOW: «He vuelto al ruedo y estoy listo para lo que sea»

La mayor organización de artes marciales mixtas (MMA) en España, WOWFC, regresa a la capital con un evento de perfil muy alto. El valenciano Enoc Solves (28-11-1) se enfrentará, en el combate estelar, al canario Darwin Rodríguez (18-6), en el evento WOW 22, que se celebrará este sábado, a partir de las 19.00 horas, en el Madrid Arena.

Enoc Solves es una de las grandes leyendas que todavía continúa en activo dentro del panorama nacional, habiéndose proclamado campeón de dos de las ligas más históricas de nuestro país, AFL y Hombres de Honor. Ahora, el valenciano buscará sumar su tercer cinturón a su palmarés, en este caso en la promotora de la que Ilia Topuria es accionista.

«La preparación ha ido súper bien, estamos preparados. La pelea la pedí yo; quería pelear por el título de WOW», explica Enoc Solves en conversación con ABC MMA. «WOW es un espectáculo, todo lo hacen a lo grande, es un show increíble. Son los mejores, lo están haciendo muy bien, los que más han apostado por nosotros. Si quieres ver a dos personales de nivel, dejándose la piel en la jaula, hay pagarlo. Y ellos lo han hecho», añade.

Solves asegura que lo más difícil ya ha pasado, que ha sido un 'training camp' de enorme exigencia. El combate es el momento del disfrute, de mostrar todo lo repetido durante tantas semanas. «Lo más duro está siendo el entrenamiento, la pelea no lo será tanto. Ir mejorando mis marcas anteriores, levantarme con dolores... Pero he tenido un apoyo con Dani Bárez (peleador de la UFC) increíble. Me llama todos los días para motivarme. Me ha acompañado en todos los entrenamientos, tengo la voz de Dani Bárez metida en la cabeza», cuenta entre risas.

Aunque, según las apuestas, el favorito es Darwin Rodríguez, que ha estado muy cerca de entrar al Dana White's Contender Series, el luchador valenciano de 41 años está más activo que nunca. «Vengo muy preparado en todos los campos, listo para lo que haga falta», apunta.

La realidad es que para la ejecución de la preparación del combate, han logrado juntar a algunos peleadores de primer nivel en el American Top Team España, un gimnasio innovador que se ubica en Masanasa, una localidad valenciana. «Tenemos un equipazo en el American Top Team, con Costello Van Steenis, el campeón de PFL que nos ha venido a ayudar, con un campeón de AFL como Joan Arastey, hay un montón que están viniendo a ayudarnos en la preparación. Estoy muy agradecido con todos. He estado disfrutando mucho del 'training camp'. He vuelto al ruedo», expresa Enoc Solves, quien sueña con llevar a algunos de sus pupilos a la UFC: «Mi objetivo es hacer un equipazo de competición y becar a alguno de nuestros alumnos para que llegue a la UFC».