Un 'enemigo' de Topuria le critica por viajar en jet privado: «Intenta aparentar ser rico...»

En las artes marciales mixtas (MMA), más concretamente en la mayor organización de este deporte, la Ultimate Fighting Championship (UFC), las rivalidades se alimentan aprovechando la era digital en la que nos movemos. Es decir, las redes sociales se convierten en el escenario de batalla, de lucha dialéctica, para intentar beneficiarse de cara a obtener un camino más rentable para un peleador. El armenio Arman Tsarukyan es consciente de ello y está tratando, por todos los medios, que la UFC le brinde la oportunidad titular ante el campeón del peso ligero, Ilia Topuria.

En esa cruzada digital, Tsarukyan ha estado hablando mucho del hispanogeorgiano, tratando de gritar al cielo que él debe ser el siguiente en la fila que enfrente a El Matador. Sin embargo, Topuria, que señaló que este luchador es «un paquete» en conversación con ABC, prefiere otras opciones más rentables a nivel mediático que el armenio, que está posicionado en el número dos del ranking de contendientes de las 155 libras (70,3 kilos).

Noticia Relacionada Ilia Topuria se pronuncia sobre el conflicto en Gaza: «Pararía la guerra porque no la acepto» Álvaro Colmenero Arturo Guillén, presidente de WOWFC, compañía de la que es accionista el hispanogeorgiano, aseguró que no se ha de «mezclar» la política con el deporte

En cualquier caso, Tsarukyan aprovecha cada entrevista, cada podcast, para apuntar con bala a Topuria, aunque sea por motivos externos a lo que sucede dentro del octágono. Así, recientemente, el armenio ha criticado al hispanogeorgiano porque, asegura, está tratando de ser alguien que no es: un luchador acaudalado. «Ilia intenta aparentar ser inmensamente rico, pero en realidad creo que vuela en aviones comunes. No gana tanto dinero como para volar en jets privados de Estados Unidos a Europa o Georgia. Sólo un viaje de ida y vuelta en avión ya cuesta entre 400.000 y 500.000 dólares», ha espetado en su última entrevista, en Sport24.

Lo cierto que de dinero sí que sabe y mucho Tsarukyan, uno de los pocos peleadores élite de la UFC que llegaron al mundo con un pan debajo del brazo. O varios de ellos. Su familia es multimillonaria, gracias a los negocios que tiene en la construcción el padre del contendiente del peso ligero. Siempre ha vivido rodeado del más absoluto lujo. Aunque eso no le ha impedido sacrificar mucho para llegar a la parte de arriba del ranking de la mejor liga de MMA del mundo. El tiempo dirá si se acaban cruzando dentro de la jaula.