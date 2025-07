El emotivo mensaje de Charles Oliveira tras su derrota con Ilia Topuria: «No fue como queríamos…»

Qué duro es ver caer a los más grandes. Charles Oliveira es, de lejos, uno de los peleadores más queridos en las artes marciales mixtas (MMA). Por ello, ver su mirada perdida sobre el octágono no es un placer para ninguno. Incluso aquí, en España, donde la victoria de Ilia Topuria se celebró por todo lo alto, hubo personas que tras la euforia por el KO sintieron cómo se les rompía el alma al ver la imagen del brasileño casi inconsciente en la lona.

Además, esta no fue como otras derrotas de Oliveira en el pasado. Una de las cosas que hacían amado al de Sao Paulo era su capacidad para resarcirse de sus tropiezos. Sin embargo, el KO recibido por El Matador ha sido un punto y aparte. Nunca había quedado tan desconectado. Ni contra Dustin Poirier o Justin Gaethje. Esta vez se le apagaron las luces por completo, tendido inmóvil en el suelo después de esas dos manos.

Afortunadamente no hubo nada que lamentar y pudo levantarse y salir por su propio pie. Más tarde, Oliveira publicaba en Instagram un comunicado tras la derrota. «No fue como queríamos que fuera, pero estoy bien. Solo quiero agradecer a todos por el cariño y la maravillosa energía. Que Dios os bendiga a todos», escribió. Posteriormente, compartió otro texto muy similar pero más profundo. «Han pasado muchos años haciendo lo que me gusta, esta noche no fue como lo queríamos, pero es parte de ello y como Dios quiso. Estoy bien con unos cuantos puntos, pero es parte de ello. Gracias desde el fondo de mi corazón a todos por la energía, apoyo y cariño hacia mí», escribió.

Finalizando ese último mensaje, puso que «me voy a casa a ver qué pasa después», dando a entender que se mantendrá un tiempo alejado de los octágonos. Esto es normal, pues no es solo la manera en la que perdió. Todas las derrotas duelen, pero mucho más si estaba el título por medio. Además, esta podría haber sido una de las últimas oportunidades para el brasileño de recuperar su trono. Ahora, con todos los contendientes nuevos que han surgido y están por surgir, parece que habrá que esperar para ver a Oliveira brillar de nuevo.

A sus 35 años y con 46 peleas profesionales a las espaldas, el retiro también es una opción a contemplar. No obstante, si hay algo que ha caracterizado al Charles Oliveira de estos últimos años es su capacidad para volver más fuerte. Nunca se puede dar por muerto al hombre con más finalizaciones en la historia de la UFC. Siempre que el brasileño se suba a una jaula habrá peligro, sea quien sea el rival. Y por este hecho de que no le quedan muchas peleas dentro de la compañía, habrá que estar muy pendientes del final de su carrera.