Eduardo Riego, el policía del 3 vs 1 en el evento de Jordi Wild que lidera WOW 19: «Vamos a tener guerra seguro»

La mejor compañía de artes marciales mixtas (MMA) a nivel nacional, WOW FC, desembarca en Alicante para su evento numerado 19 El próximo 17 de mayo. Después de los éxitos cosechados en Madrid y Sevilla, la promotora, de la cual forma parte Ilia Topuria buscará seguir con su buen pie en tierras alicantinas. Para ello, han decidido poner una gran pelea estelar, en la que el claro protagonista es el castellonense Eduardo Riego. Este se enfrentará a Renato Rangel (9-6).

La carrera de Riego es peculiar, ya que su buen récord se fraguó entre 2009 y 2014, siendo parte de la vieja guardia de las MMA en el país. Tras retirarse mantuvo un perfil bajo, centrándose en su trabajo como policía. Todo cambió en febrero de 2024, cuando fue el elegido como 'héroe' para el evento de Jordi Wild, participando en el 3 vs 1. Después de un agónico combate, y contra todo pronóstico, logró salir con el brazo en alto. Ahora, a sus 36 años vuelve a la competición del más alto nivel.

«Después del 3 vs 1 me picó otra vez el gusanillo de saltar al ring y me empezaron a proponer peleas. Al principio solo quería en lo de Jordi Wild, pero salió WOW y vi el evento en Madrid y me parece que están haciendo las cosas muy bien», comenta Eduardo Riego para ABC. «Cuando salió la oportunidad de pegarme en Alicante y saber que iba a ser Main Event y cerca de mi tierra... Había muchas cosas que me apetecía volver a sentir. El clamor de la gente y demostrar que aunque haya estado una década parado de las MMA profesionales me siento fuerte y con ganas. Quería demostrar que estamos ahí», añade acerca de su decisión de volver a la jaula.

Acerca de Rangel, su próximo objetivo, este está clasificado como el número uno en China. Además, ganó a Gregory Rodrigues, actual luchador de la UFC. «Es muy duro y equilibrado en el golpeo y suelo. Sobre todo veo que aguanta las peleas y no se rinde fácil. Vamos a tener guerra seguro. Yo me estoy preparando en todos los terrenos y me siento bien pegando, en el suelo... Si es rápido mejor pero me estoy preparando para todos los asaltos. Espero una pelea dura que no va a ser fácil. Pienso que puede ir a los puntos, pero con nuestro peso cualquier mano puede ser KO», comenta Riego.

Pase lo que pase, Eduardo Riego mantiene una gran confianza, consciente de que no puede fallar delante de su gente. «Tengo mucha ilusión porque volver a pelear aquí en España en un eventazo como WOW y con toda mi gente arropándome a mis 36 años... Es un honor disfrutar todo eso. Agradecido de que me hayan respetado las lesiones, de encontrarme fuerte y de poder estar ahí. Solo el hecho va a ser espectacular. Y ya espero que salga todo bien y poder salir con la mano en alza», sentencia el castellonense.