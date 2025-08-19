Dustin Poirier, leyenda de la UFC, vaticinó su legado hace una década: «Quiero ser alguien que la gente grabe en DVD...»

Hay luchadores que para derribar puertas no necesitan ser los mejores del mundo. Atletas que con su empeño, sus innumerables horas esculpiendo su técnica en el gimnasio, consiguen dejar un legado sempiterno. Uno de ellos fue, sin duda, Dustin Poirier. El estadounidense jamás llegó a ser campeón indiscutido de la UFC, tuvo que contentarse con obtener la corona interina del peso ligero. Sin embargo, a cualquier aficionado que se le pregunte, tendrá buenas palabras para el de Luisiana.

Poirier colgó las guantillas de manera definitiva, el pasado mes de julio, tras caer derrotado ante Max Holloway en Nueva Orleans, en un combate en el que estaba en juego el cinturón simbólico BMF. La realidad es que el resultado daba igual, era un homenaje en vida a uno de los peleadores que más ha dejado dentro del octágono. Conocido mundialmente por su rivalidad con Conor McGregor, Poirier siempre será recordado como el 'rey sin corona' de la UFC.

Ahora, el medio RedCorner ha publicado un vídeo 'vintage' en el que Poirier aparece hablando acerca de cómo le gustaría ser recordado en el deporte. Fue hace más de una década. Pero podemos asegurar, con total rigurosidad, que logró su objetivo. «Además de ser el campeón de las peleas, quiero ser recordado. Quiero ser como alguien que la gente grabe en DVD, vuelva a ver, pelee y se lo enseñe a sus amigos. Quiero dejar un legado. Quiero ser como Fedor: no solo ganar peleas y ser alguien que estuvo en la UFC un tiempo y tuvo éxito. Quiero ser un referente en las artes marciales mixtas», apuntaba un joven Poirier, que contaba solo con 25 años.

25-year-old @DustinPoirier once spoke about how he wanted to be remembered in MMA — not just as a fighter, but as a legacy. A decade later, he truly did that 🙌🥇



"Besides being the champ in fighting, I wanna be remembered. I wanna be like a guy people put in DVDs and rewatch… pic.twitter.com/erOuTuw0Ik — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) August 2, 2025

«Cuando se hable de artes marciales mixtas, mi nombre saldrá a relucir. Eso es lo que quiero. Quiero dejar un legado en las peleas. Es un estilo de vida, no un trabajo ni un pasatiempo. Es lo que hago todos los días. Tengo que vivir así para tener éxito en las peleas. Así que lo es todo, amigo», concluía el estadounidense en su conversación con 'ViceSport'. No cabe duda de que los aficionados a las artes marciales mixtas echarán de menos a Poirier, quien dejó un legado más importante que los cinturones: solo el trabajo duro te permitirá conseguir los objetivos.