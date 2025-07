Dustin Poirier, leyenda de la UFC: «Soy un gran fan de Topuria, estoy de acuerdo con que tiene el mejor boxeo»

Después de más de tres lustros de carrera, Dustin Poirier cuelga las guantillas. Se suele decir que lo más difícil no es entrar en el deporte, sino salir, más aún cuando eres una superestrella que genera varios millones cada vez que pisas el octágono. Pero el de Lousiana lo tiene claro, es una cuestión de prioridades: la familia es lo primero. Poirier se despedirá por todo lo alto, peleando en casa (Nueva Orleans, a pocos kilómetros de Lafayette, su ciudad) y con la posibilidad de ganar el título BMF, ante Max Holloway, al que le ha vencido en dos ocasiones anteriormente. El estadounidense atiende en exclusiva a ABC MMA durante la Fight Week, para analizar lo que supone su retirada, el legado que deja y la figura de Ilia Topuria, con quien ya no podrá llegar a cruzarse.

-Ha llegado la hora. Después de 14 años dentro de la mayor liga de artes marciales mixtas del mundo, es tu 'último baile' en la UFC. ¿Cómo estás encarando esta última Fight Week de tu carrera?

-Estoy emocionado. Se siente un poco diferente estando aquí en casa al ser mi última pelea. Pero estoy muy bien preparado y solo tengo ganas de que empiece el combate.

-Hablemos de la pelea. ¿Qué esperas del pleito ante otra leyenda como Max Holloway?

-Espero una guerra. Creo que será una pelea muy dura para los dos. Una pelea emocionante para los aficionados. Va a ser una batalla, igual que la última vez.

-Teniendo en cuenta que ya has vencido en dos ocasiones a Max Holloway, ¿qué tipo de ajustes has podido hacer de cara a esta trilogía con el hawaiano?

-Hice lo que hago en cada campamento de entrenamiento, básicamente. Nos enfocamos un poco más en el kickboxing, pero principalmente lo más importante era llegar en la mejor forma posible, porque Max es conocido por su cardio, su resistencia, su ritmo, su volumen, así que tratamos de prepararnos de la mejor manera para responder fuego con fuego y estar afilado para presionar durante 25 minutos.

-Holloway habló de esta pelea en términos de legado. ¿Qué supone para tu legado esta pelea de despedida?

-Él es el excampeón del mundo [de la UFC], actual campeón del BMF. Hay mucho en juego aquí. Tener dos victorias sobre este tipo ya es enorme, tener tres victorias sobre uno de los mejores de la historia que ha pisado el octágono de la UFC, futuro Salón de la Fama, varias veces excampeón... Es por el tipo que muchos preguntan, es una pelea enorme para mí.

-Has tenido una carrera muy exitosa, fuiste campeón interino y retador varias veces al cinturón indiscutido. ¿Cómo te gustaría que te recuerden dentro del deporte?

-Quiero que me recuerden como aquel tipo que cuando entraba al octágono sabías que iba a ser una batalla, que iba a ser una guerra que no te podías perder. No quiero que me recuerden como alguien que entraba ahí para ganar una pelea por decisión, con jabs y dando vueltas en círculo. Entraba ahí, lo daba todo y me ponía en peligro para conseguir finalizaciones y siempre lo dejaba todo dentro. Solo quiero que me recuerden como un perseguidor de sueños.

-Quizá me espere tu respuesta, pero tengo que hacer la pregunta. Pongámonos en un escenario en el que vences de una manera espectacular y la UFC te llama para decirte que te dan una pelea más por el título. ¿La cogerías?

-Creo que ya he terminado, he terminado. Después de esta, se acabó.

-Quiero preguntarte por un nombre que se está 'robando el show' en los últimos tiempos, Ilia Topuria. ¿Cómo te imaginarías un combate contra él?

-Un combate de striking de mucho nivel, seguro.

-¿Cómo consideras a Ilia Topuria como peleador?

-Soy un gran fan de él. Lo que ha hecho es increíble y todavía es bastante joven. Creo que va a seguir creciendo y haciendo lo que está haciendo. Así que seguro que tiene un fan en mí.

-Tú siempre has tenido uno de los mejores juegos de boxeo dentro de la UFC. Actualmente muchos opinan que Topuria es quien tiene el mejor boxeo dentro del deporte. ¿Qué opinas?

-Es difícil no estar de acuerdo. Sin duda, es bueno, está ahí arriba.

-Una de las peleas que la UFC tiene pendiente de saldar es el enfrentamiento entre Topuria e Islam Makhachev. ¿Qué crees que ocurriría en este combate?

-Es difícil de decir. Creo que el tamaño marca la diferencia, Islam es enorme para las 155 libras (peso ligero) y creo que va a adaptarse muy bien a las 170 libras (peso wélter). Nunca he visto a Ilia en persona, así que no estoy seguro de qué tan grande es realmente. Pero con un tipo como Islam, si consigue un derirbo, creo que Ilia tendrá problemas para ponerse de pie. Todos podeos opinar y juzgar lo que creemos que pasaría, pero sería una pelea increíble sin duda. Solo creo que Islam sería demasiado grande para Ilia, pero Ilia también podría conectar ese golpe definitivo, podría noquear a cualquiera.

-Regresando a tu carrera, ¿hay algún oponente al que jamás te hayas enfrentado y te gustaría haberlo hecho?

-Sí, Nate Díaz, que se cayó un par de veces y nunca ocurrió. Esa es la pelea que se escapó.

-Una de las rivalidades más fuertes que ha habido en el deporte fue la tuya contra Conor McGregor. ¿Cómo la recuerdas ahora?

-Que le pateé el culo dos veces.

-Una vez concluida tu etapa competitiva. ¿Tienes pensado seguir vinculado como entrenador?

-No, no es una pasión para mí. Me encantaría ayudar a algunos chicos de vez en cuando, ayudarles a preparar sus peleas, pero no voy a ser entrenador ni a dirigir un gimnasio.

-¿Cuál crees que es el mayor legado que le dejas a las artes marciales mixtas?

-Ser un tipo que siempre venía a pelear, un tipo que se sacudía el polvo cada vez que se quedó corto. Un duro trabajador, alguien que estaba dedicado a su oficio, eso es lo que he sido.