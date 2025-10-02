Dustin Poirier descarta un Makhachev vs Topuria en el peso ligero: «Ahora será aún más difícil...»

Si hay un duelo entre dos luchadores de la UFC que todavía está pendiente para los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA) es el que podrían llegar a protagonizar los dos primeros atletas posicionados en el ranking libra por libra. El hispanogeorgiano Ilia Topuria, actual campeón de peso ligero (70,3 kilos) de la UFC, y el daguestaní Islam Makhachev, quien fuera monarca de esa misma división y que ahora tratará de arrebatarle el cinturón del peso wélter (77,1 kilos) al australiano Jack Della Maddalena.

La realidad es que esa pelea estuvo muy cerca de cerrarse, pero la derrota de Belal Muhammad, amigo personal de Makhachev, ante Della Maddalena, le abrió el camino para subir de categoría buscando un segundo título mundial. Hay otro punto de interés aquí. Y es que cuando un peleador asciende de división realiza una transformación física que es muy compleja de revertir, aunque no imposible. Es por ello que ahora Dustin Poirier, un histórico de la compañía, ve muy complicado que el daguestaní regrese al peso ligero, donde reposa como campeón Ilia Topuria.

«Habrá que esperar a ver qué ocurre en la pelea de Makhachev, depende de si gana o pierde. Para volver a las 155 libras (70,3 kilos), le llevará tiempo perder la musculatura que ha ganado. Sé con certeza que no le resultan fácil las 155 libras, pero ahora será aún más difícil. Podría estar completamente acabado en el peso ligero», ha señalado Dustin Poirier en una entrevista con MMA Junkie, apuntando que descartaría la pelea entre Makhachev y Topuria en el peso ligero.

Todavía resta, cuanto menos, un movimiento a cada uno de las superestrellas. Por un lado, Makhachev quiere culminar su doble campeonato el próximo 15 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York, mientras que Topuria deberá hacer una defensa a principios del próximo año, probablemente ante Justin Gaethje.