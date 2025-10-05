Dustin Poirier asegura que Paddy Pimblett «no merece» pelear contra Ilia Topuria: «Es un poco apresurado»

El estadounidense Dustin Poirier decidió colgar las guantillas para siempre el pasado verano. El Diamante, como se le conoce a este histórico atleta, brindó a los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA) algunas de las más legendarias batallas, como su trilogía ante el irlandés Conor McGregor. A partir de ahora, seguirá vinculado a este deporte, pero de una manera menos lesiva; lo hará a través de las retransmisiones oficiales de la UFC, como comentarista técnico.

Ya durante su etapa como peleador, Dustin Poirier siempre ha hecho gala de ser un analista muy preciso, que realizaba sus comentarios sin pelos en la lengua. Recientemente, le preguntaron por el asunto de la división del peso ligero (70,3 kilos), la categoría en la que realizó gran parte de su carrera, y en la que Ilia Topuria reposa en la cúspide como campeón de las 155 libras. Concretamente, fue cuestionado acerca de la posibilidad de que el inglés Paddy Pimblett, archienemigo del hispanogeorgiano, pudiera obtener la oportunidad por el cinturón.

«No creo que una victoria sobre Michael Chandler, con la racha que lleva, merezca una oportunidad por el título de inmediato. Me gustaría verlo pelear con otro peleador del top 5, una prueba muy, muy dura, y luego podremos hablar de peleas por el título. Es un poco apresurado para Paddy», manifestó Poirier en una entrevista en MMA Junkie. El Diamante no termina de ver que el de Liverpool pudiera ser el siguiente en la fila habiendo otros contendientes como Justin Gaethje o Arman Tsarukyan.

Lo cierto es que sus declaraciones son muy acertadas. La UFC planea que el 'afortunado' que se enfrente a Ilia Topuria sea el estadounidense Justin Gaethje, que viene de una sólida victoria este año ante Rafael Fiziev. Falta por determinar cuándo tendrá lugar este combate, pero las pesquisas realizadas por este diario apuntan a que la mayor organización mundial de MMA quiera a El Matador peleando en el primer evento numerado del próximo año, que tendrá lugar en Los Ángeles.