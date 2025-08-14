Dricus Du Plessis, campeón de la UFC: «Quiero ser el mejor peso medio de la historia»

Esta próxima madrugada de sábado a domingo, las artes marciales mixtas (MMA) vuelven a la conversación. La UFC aterriza en chicago para albergar su evento numerado 319, una de las veladas más importantes del año. La expectación se debe, en mayor medida, al impresionante combate estelar, entre el campeón del peso medio (185 libras u 84 kilos) Dricus Du Plessis y el aspirante Khamzat Chimaev. Este es un pleito que todos los aficionados han esperado durante meses. Por parte del checheno, este lleva en la conversación de que podría ser campeón desde su debut en 2020. Ahora, después de cinco años, podrá demostrar si esas afirmaciones eran infundadas. Pero enfrente tendrá a un campeón sólido. Alguien que, a pesar de no haber generado esa expectación desde sus inicios, se ha consagrado como un monarca sólido en las 185 libras, derrotando a leyenda tras leyenda. A pocos días de su combate, Dricus Du Plessis atiende a ABC MMA.

-Gracias por recibirnos, es un auténtico honor. ¿Cómo va la preparación y el peso iniciando la semana de la pelea?

-La preparación ha sido absolutamente increíble. Quiero decir, todo está listo. Ahora solo queda llegar al combate. Estoy en forma, sano y sin lesiones. No podría estar mejor. Mi peso es perfecto. Estoy impaciente por que llegue el momento.

-Chimaev ha dicho que irá a por todas a derribar como siempre, ¿cómo defenderá esa potencia inicial que tiene? ¿Quiere mantener el combate en el striking?

-No, creo que la pregunta debería ser: ¿cómo piensa defender mi poder inicial? No voy a salir ahí fuera a defender, voy a salir ahí fuera a luchar. Como he dicho, yo soy el cazador. No voy a salir ahí fuera a defender nada. No me importa si esta pelea se va al suelo, a la lucha, al grappling o a los golpes. Soy mejor que Khamzat en MMA. Así que esta pelea va a ir por todos lados. Va a haber clinch, lucha, grappling y golpes. Y voy a encontrar la manera de vencerlo.

-¿Cuáles consideras que son sus principales armas para hacerle frente?

-Mi arma principal es, en primer lugar, la única arma que necesito y que tengo más que él: mi corazón. Soy más fuerte mentalmente. Soy mentalmente inquebrantable. Tengo corazón. No puedo rendirme. Nunca me rendiré. Y luego, sin duda, tengo más poder que él. Y tengo la experiencia de cinco asaltos. Tengo la experiencia de pelear por el título, y eso te lleva muy lejos cuando lo tienes. Porque ahora mismo, en su mente, tiene que dudar: '¿Podré aguantar cinco asaltos?'. Sabe que le preocupa porque no sabe si podrá. Puedes hacerlo en los entrenamientos, pero él no lo ha hecho en un combate. Yo sé que puedo y sé que puedo hacerlo a toda velocidad. Sé con certeza que en su mente hay dudas. Pero es lógico que las haya, porque se enfrenta a mí, y yo no bajo el ritmo. Esa es la esencia. Esas son mis armas.

-Escuché hace poco que, por el momento no quería subir al peso semipesado. ¿A qué se debe eso teniendo en cuenta que es muy grande para el medio?

-No digo que no quiera pasar al peso semipesado. Realmente no es que no lo haya pensado. Lo he pensado mucho, solo quiero asegurarme de que no haya ninguna duda de que soy el mejor peso medio del mundo. No haya duda de que he arrasado en la división y de que es hora de subir. No quiero pelear solo por otro cinturón. Quiero asegurarme de que se me considere el mejor peso medio de la historia. Porque no se trata de cuántas veces he defendido el cinturón, sino contra quién lo he defendido y cómo lo he hecho.

-Ahora mismo tienes tres victorias en peleas titulares. Con una más igualaría a Chris Weidman y se pondría detrás de Adesanya y Anderson Silva. Ha dicho que quiere ser el mejor peso medio de la historia. ¿Este combate contra Chimaev es el primer paso para conseguirlo?

-No, creo que una vez que gané el título, todas las peleas hasta ese momento fueron un paso hacia ese objetivo. Como dije, no se trata de cuántas veces defiendes tu título. Obviamente, eso juega un papel importante. ¿Contra quién lo defendiste? ¿Y cómo lo hiciste? ¿El camino que recorriste hasta llegar allí? Hay muchos aspectos, pero sí, por supuesto. Esta pelea es muy importante. Chris Weidman estuvo absolutamente increíble en su carrera, en su carrera por el título. Y estar junto a él en esa conversación es un gran honor y un privilegio.

-¿El siguiente sería el ganador de Borralho vs Imavov?

-No estoy 100 % seguro, para ser sincero. No sé qué quiere hacer la UFC. Tengo que decir que no lo he pensado. Supongo que ese será el camino, que ese será el siguiente. No lo sé. Pero, en mi caso, ni siquiera pienso en otros contendientes. Solo hay un tipo en mi mente, y ese es Khamzat Chimaev.

-Mucha gente dice que tiene un estilo raro a la hora de pelear, ¿Qué les diría?

-Es obviamente eficaz. Por eso soy el campeón del mundo.

-Debutó en la UFC junto a Ilia Topuria. ¿Qué opinas de él como peleador?

-Creo que es increíble. Es un gran tipo, un gran campeón y se merece todo lo que tiene. Se merece ese primer puesto en la clasificación libra por libra. Al 100 %. Ilia y yo somos muy buenos amigos y estoy muy feliz por él por lo que ha conseguido. Es un atleta increíble.

-¿Cómo vería un enfrentamiento de Topuria contra Islam Makhachev?

-Apoyo a Ilia al 100 %. Incluso antes de esto, cuando se habló del tema, no tenía ninguna duda de que apoyaría a Ilia al 100 %

-Para terminar, ¿daría una predicción de su combate contra Chimaev?

-Para ser sincero, voy a salir ahí fuera a por todas. Da igual si llega en el primer asalto o no, voy a salir ahí fuera a terminar este combate como cualquier otro. Creo que va a ser un combate increíble. Es lo único que puedo predecir.