En directo, pelea de Aleksandre Topuria en la UFC contra Bekzat Almakhan: en busca del top 15

Ha llegado la hora de Aleksandre Topuria. El hispanogeorgiano busca su segunda victoria en la UFC en el UFC Fight Night de Doha, en Qatar, ante el talento emergente Bekzat Almakhan. El Conquistador, como se le apoda a Aleks, llega con el cartel de ... favorito al combate, aunque su rival kazajo cuenta con mucho talento dentro del octágono, especialmente en la faceta del golpeo.

Aleksandre Topuria llega con un récord profesional de seis triunfos profesionales y un solo tropiezo, habiendo logrado su última victoria ante Colby Thicknesse en Australia el pasado mes de febrero. Sin duda, este es un duelo de descarte , esto es, el ganador saldrá muy reforzado de cara a ascender posiciones para enfrentar a algún nombre del top 15 del peso gallo (61,2 kilos), mientras que el derrotado tendrá que n duro golpe en su trayectoria.

16:38 Aleksandre Topuria, de entrenador a protagonista de la UFC El Conquistador, como se le apoda al hispanogeorgiano, ha sido una pieza clave en el estrellato de Ilia Topuria. Ahora, busca hacer su propio camino de leyenda en la UFC. La primera parada es Qatar.

16:37 Combate explosivo entre Nurullo Aliev y Shem Rock Por el momento, Aliev está llevando la iniciativa y se está apuntando la pelea poco a poco.

16:30 Comienza el segundo combate, con Paddy Pimblett en la esquina El inglés Paddy Pimblett acompaña a su compañero Shem Rock, que pelea contra Nurullo Alliev.

16:26 Termina el primer combate ¡Uno menos para el pleito de Aleksandre Topuria! Termina el primer combate con victoria de Denzel Freeman sobre el polaco Marek Bulko.

16:17 Mucho en juego Aleksandre Topuria se juega dar un golpe de autoridad en la división del peso gallo de la UFC, donde reposa como campeón su amigo georgiano Merab Dvalishvili. Una buena victoria le pondrá en la senda de los grandes nombres de la categoría.

16:15 Aleksandre Topuria pelea en cuarto lugar, sobre las 17.15 Se estima que el hispangeorgiano estará saliendo hacia el octágono a las 17.15 hora española peninsular, aunque todo dependerá de la duración de los combates anteriores.

16:14 ¡El evento UFC Doha ya está en marcha! Dos pesos pesados, el polaco Buljo y el estadounidense Freeman, son los encargados de abrir la cartelera prelminar, donde tendremos a Aleksandre Topuria alrededor de las 17.15 hora española.

15:50 Almakhan, un rival muy duro Enfrente tendrá a Almakhan, un peleador que llega con un récord profesional de 12 triunfos, 10 de ellos finalizados por nocaut, lo que supone que es un pegador descomunal dentro de esta categoría. De hecho, el kazajo debutó en la UFC el año pasado en corto aviso, sin una preparación larga, contra Umar Nurmagomedov, quien llegó a disputar poco después el título mundial de la UFC, y le puso en serios apuros en ciertos momentos. Después sumó un triunfo por nocaut en el primer asalto, que le ha llevado a la compañía estadounidense a programar este duelo de talentos emergentes que buscan hacer cosas grandes en el deporte.

15:49 Presión añadida Con un récord profesional de 5 victorias y un tropiezo, el mayor de los Topuria logró firmar con la UFC, debutando el pasado mes de febrero en la mayor liga con una victoria dominante en Australia por decisión unánime ante un luchador local, Colby Thicknesse. Ya asentado en la cúspide de esta disciplina, Aleksandre afronta una prueba de fuego para su futuro, un obstáculo mayúsculo de cara a su ascenso dentro de la división del peso gallo (135 libras, 61,2 kilos), donde busca comenzar a hacer la carrera hacia el título mundial, ante Bekzat Almakhan. Eso sí, aunque el nivel que ostenta El Conquistador es similar al de Ilia Topuria, dicho por ellos mismos, no se pone encima más presión de la debida.

15:48 Los Topuria, unos hermanos legendarios Si hay una máxima corroborada en la industria de las artes marciales mixtas (MMA) es que el apellido Topuria es sinónimo de espectáculo y contundencia. Aleksandre e Ilia forman un tándem que ha dejado algunos de los mejores momentos de la historia de esta disciplina en nuestro país. El primero de ellos, apodado El Conquistador, dejó hace años su carrera de lado para convertirse en el pilar fundamental del éxito de la trayectoria de su hermano menor, conocido como El Matador, que le llevó a proclamarse doble campeón de la UFC, la mayor organización de este deporte, siendo el primer atleta de la historia que lo conseguía estando invicto en su palmarés. Una vez alcanzadas las cotas más altas de las MMA, con la primera conquista del cinturón de Ilia en febrero de 2024, llegó el momento de que Aleksandre se enfundara las guantillas para competir en la élite de este deporte, de emprender un camino hacia el estrellato que este sábado pasa por Doha, la capital de Qatar.

15:44 «Más que preparado» ABC MMA ha hablado con el equipo de Aleksandre Topuria instantes antes de que dé comienza el evento, en el que Aleksandre saldrá a pelear en cuarto lugar. Nos trasladan que el hispanogeorgiano está más que preparado para llevarse la victoria.