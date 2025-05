Cuánto dinero tiene Ilia Topuria y cuánto ha ganado con todos sus combates en la UFC

Ilia Topuria se ha convertido en una auténtica superestrella del deporte en general, no solo de las artes marciales mixtas (MMA). El hispano-georgiano, que llegó a la UFC en octubre de 2020, ya ha obtenido ocho victorias en la compañía, la cual es la mejor de la disciplina. Además, no han sido combates intrascendentes, sino que cada vez iba subiendo el nivel, llegando incluso a ser campeón del peso pluma (145 libras o 65,8 kilos). También defendió contra Max Holloway y ahora aspira al segundo cinturón. Pero todos estos movimientos no son los únicos que han repercutido en su economía.

Al dinero que otorga la UFC, el cual no es poco considerando que Topuria es uno de sus principales activos en la actualidad, hay que sumar los patrocinadores, acciones con marcas, negocios e ingresos por derechos televisivos. Y es que primero hay que entender como funciona el sistema de pagos de la empresa de Dana White. Aquí no hay pagos mensuales, sino que se cobra por combate. Se establece un precio base por presentarse a la pelea, el cual varía según tu estatus en la compañía, el tiempo que lleves o si eres o no campeón. En este último supuesto, los campeones obtienen un plus por los porcentajes derivados de las ventas de PPV del show.

Por tanto, el dinero que ha ganado Ilia Topuria es muy variable, ya que no se sabe a ciencia cierta cuanto cobra un luchador. Cada caso es particular. Aun así, la última vez que La Leyenda habló de temas de dinero fue en el antiguo programa de 'La Resistencia'. En aquella entrevista de septiembre de 2022 declaró que se estaba embolsando entre «60.000 y 100.000 euros al mes». No obstante, esas cifras ya se han multiplicado.

¿Cuánto dinero tiene Ilia Topuria?

Pues bien, según datos de MMA Fighting, el hispanogeorgiano tuvo una bolsa garantizada de 350.000 dólares en su combate contra Alexander Volkanovski, en el que se convirtió en campeón. A eso hay que sumarle el bono por ganar, el premio a actuación de la noche que son 50.000 dólares, el porcentaje de la marca que viste a los luchadores y su parte del PPV. Aunque no se sabe la cantidad total, se puede hacer una estimación de que superó el medio millón.

Para su último pleito, sportysalaries, afirma que Topuria cobró 750.000 dólares de salario base. A esto hay que sumar los extras anteriores. Los 42.000 dólares del patrocinio de la ropa, los puntos de PPV, el bono por victoria y el de actuación de la noche. Con todo esto, Ilia Topuria habría podido ganar en torno dos o tres millones de dólares tirando por lo bajo.

A las impresionantes cifras derivadas de su actividad deportiva, el hispano-georgiano también ha sabido adentrarse en el terreno empresarial. Posee su propia marca de ropa, diversos acuerdos con marcas, forma parte del accionariado de WOW (compañía líder de MMA en España)... En definitiva, sus ingresos no derivan solo de la UFC, sino que ha sabido diversificar sus fuentes y no depender de un deporte cuya 'jubilación' es muy prematura.