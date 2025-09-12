Darwin Rodríguez, a por el título de WOW con la mirada puesta en la UFC: «Creo que si gano, entraré»

Los aficionados españoles a las artes marciales mixtas (MMA) llevaban mucho tiempo pidiendo uno de los duelos más grandes que se podían cerrar entre dos luchadores nacionales. El próximo sábado, 13 de septiembre, podrán ver cumplida su petición en WOW 22, pues el canario Darwin Rodríguez se enfrentará al valenciano Enoc Solves, una leyenda en activo de las MMA españolas.

El Noble, como se le conoce al luchador de la Palma, llega con el gran aliciente de hacerse con el cinturón del peso semipesado de la mayor organización de artes marciales mixtas de España. «Me motiva la pelea contra Enoc Solves. A mí no me hace falta odiar a nadie para entrar a la jaula a imponerme, es una competición. Me encanta disfrutar ese rato de octágono, es un momento tribal, cuerpo a cuerpo, es una de las mejores sensaciones que puedes vivir. Vamos a dar un combatazo, tengo muchas ganas de que llegue el día», cuenta Darwin Rodríguez.

Respecto al campamento de entrenamiento, cuenta que lo ha realizado a caballo entre La Palma, su isla, y Gran Canaria, donde hay un gran talento de luchadores. «Yo siempre estoy entre La Palma y Gran Canaria para realizar mis preparaciones de las peleas. Entre Los Álamos MMA y el Taz Jinámar. Tengo varios compañeros que me han ayudado y la preparación ha ido muy bien», desvela Darwin.

En lo que respecta a la pelea, el canario, un atleta muy versátil, asegura estar listo para que el pleito se desarrolle en cualquier campo. «No sé si durará mucho o poco, él va a a querer que dure poco y eso me da alguna pista. Yo estoy preparado para cualquier escenario, para salir victorioso, que apunte y dispare bien, porque yo también lo hago», expresa El Noble.

Además, Darwin cuenta con un aliciente más que interesante: haber recibido la llamada para pelear en el Dana White's Contender Series. Algo que no se produjo porque ya había cerrado este enfrentamiento. «Creo que si gano entraré al Contender Series o a la UFC. Cuando la UFC te llama no se puede decir que no, a no ser que tengas ya un contrato firmado como lo tenía yo», apunta El Noble, que ya tiene en su mente por dónde irá la entrevista encima del octágono en caso de que venza: «Cuando tienes la oportunidad de hablar encima de la jaula, es un momento cuyo mensaje puede calar en la sociedad, así que por ahí irá. Aunque también le hablaré a los 'matchmakers' de la UFC».