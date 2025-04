Dana White, presidente de la UFC: «Si tuviéramos algo planeado sobre Topuria ya lo habríamos anunciado»

El 20 de febrero de este mismo año saltaba la noticia de que Ilia Topuria dejaba vacante su cinturón de campeón del peso pluma (145 libras o 65,8 kilos) de la UFC. Esto resultó como un bombazo en la comunidad de las artes marciales mixtas (MMA), pero no solo en España, sino en todo el mundo. Apenas un mes y medio después, ya hay nuevo campeón en la división. Alexander Volkanovski recuperó su cinto en el UFC 314.

Con esto ya es oficial. El luchador hispano-georgiano ya no es campeón de la UFC. De hecho, era en este mismo evento en Miami donde, presuntamente, se iba a celebrar la revancha entre Topuria y Volkanovski. Si embargo, la subida definitiva al peso ligero (155 libras o 70,3 kilos) cerró esa puerta. Al mismo tiempo, parecía que se abría, más que nunca, la posibilidad de que La Leyenda tuviera el tan esperado combate contra Islam Makhachev. No obstante, el tiempo pasa y el silencio es el único que habla.

Noticia Relacionada Alexander Volkanovski recupera el trono que perdió: vence a Diego Lopes por decisión unánime Jose Soriano El australiano recuperó su mejor versión en el UFC 314 y se convirtió en el primer campeón en la historia que con más de 35 años recupera el cinturón

En un inicio, las fechas cuadraban a la perfección para que el ruso e Ilia Topuria chocaran en el UFC 317 el 28 de junio, evento correspondiente a la 'International Fight Week'. Pero sin anuncio oficial a, prácticamente, dos meses de la fecha, esto parece descartarse. Según adelantábamos en ABC MMA, Islam Makhachev estaría esperando al resultado del UFC 315 para decidir si se queda en el peso ligero o sube de categoría. Por parte del hispano-georgiano, este ha confirmado que no hará una pelea de contendiente y que irá directo a por el título.

Esto dejaría abierta la posibilidad de que a finales de verano se enfrentara con el discípulo de Khabib, si este no cambia de peso, o Charles Oliveira. Todo esto viene de la mano de los peleadores, pero al término del UFC 314, Dana White fue preguntado sobre el futuro del excampeón hispano-georgiano. «Estamos trabajando en ello. Tenemos muchas cosas que hacer. Es una de las mayores estrellas de la empresa, si tuviéramos algo planeado ya lo habríamos anunciado», contestó el presidente de la compañía.

Si bien esta podría ser una de las tantas ocasiones en las que Dana White prefiere guardar la información para generar interés, también puede ser que, en efecto, no haya nada fijo. Esto refuerza todavía más la postura de que hasta que no se celebre el UFC 315 e Islam Makhachev tome una decisión, no habrá noticias acerca del siguiente compromiso de Ilia Topuria.