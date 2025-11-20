Dan Hooker, posible futuro rival de Topuria: «Creo que Ilia le volará la barbilla a Paddy Pimblett»

Hablar de Dan Hooker es hacerlo de uno de los luchadores más emocionantes con los que cuenta la UFC en su plantilla. El neozelandés ha peleado contra los mejores del mundo, con distinto éxito, pero siempre plantando batalla, acostumbrando a brindar guerras deportivas ... a los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA). Después de muchos combates en la élite, este sábado tendrá la oportunidad de posicionarse como retador al cinturón del peso ligero en Qatar, concretamente en Doha, donde disputa el combate estelar ante Arman Tsarukyan.

«Es un grappler fuerte, es muy similar al estilo de mi último oponente, así que es un reto emocionante, algo que ya he enfrentado a lo largo de mi carrera. Simplemente tengo que buscar el pateo a la cabeza para neutralizar su lucha cuerpo a cuerpo. Él dice que va a lucharme y cansarme, pero nos cansaremos los dos», apunta en conversación exclusiva con ABC. «Dana White dice que el ganador del combate estará el siguiente en la fila por el título (que ostenta Ilia Topuria). El que levante la mano aquí creo que tendrá la oportunidad por el cinturón del peso ligero», añade Dan Hooker.

En caso de que venza, cuya probabilidad es reducida a tenor de las apuestas, se le abriría la puerta a enfrentarse a Ilia Topuria, de quien ha hablado con este periódico. «Solo los resultados que está demostrando ante luchadores de tal nivel, a través de sus nocauts, es algo que no habíamos visto en mucho tiempo. Estoy emocionado por ver su próximo movimiento. Sí me veo peleando contra Topuria, en este deporte el alto riesgo es lo que te trae grandes recompensas. Pero el riesgo de pelear contra mí es muy alto, no creo que sea tan tonto», apunta con seguridad el neozelandés.

En caso de que diese la pelea, el pronóstico lo tiene claro, como también lo que ocurrirá si se mide a Paddy Pimblett o Islam Makhachev. «Dudo que una pelea mía contra Topuria dure más de un asalto. Si Ilia finalmente pelea contra Paddy, Topuria le volará la barbilla, no creo que sea competitiva. En cuanto al combate contra Islam Makhachev, creo que en peso ligero sería una pelea que podría caer para cualquier lado, en peso wélter ya hay demasiada desventaja», sentencia Dan Hooker.