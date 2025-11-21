Suscribete a
Escucha las noticias de este viernes 21 de noviembre
La Aemet avisa de la llegada de fuertes lluvias y nieve a varias zonas del país

Dan Hooker, el eterno contendiente forjado contra los mejores del mundo en la UFC

El neozelandés peleará contra Arman Tsarukyan en el combate estelar del UFC Qatar este sábado

Islam Makhachev pone la mira en Ilia Topuria: «Yo también quiero pelear contra él»

Dan Hooker, en un combate
Dan Hooker, en un combate
Álvaro Colmenero

Álvaro Colmenero

Enviado especial a Doha (Qatar)

Dan Hooker es uno de esos luchadores que la UFC siempre quiere entre su plantel. El neozelandés, un pegador de golpeo muy técnico, se ha enfrentado a muchos de los atletas más grandes que hayan pisado el octágono en su categoría durante su ... estancia en la mayor organización de artes marciales mixtas (MMA), que ya supera la década de duración. Siempre da espectáculo, pierda o gane. Aunque la realidad es que adoptó una especie de cartel de 'eterno contendiente', sin haber podido disputar jamás el cinturón de la UFC. Este sábado, tendrá una oportunidad de oro para acercarse al título mundial, pues se medirá a Arman Tsarukyan, el número dos del ranking del peso ligero.

