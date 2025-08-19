La curiosa anécdota de Dana White en rueda de prensa: «¿Quién ha estado fumando aquí?»

Los eventos de la UFC, la mayor organización de artes marciales mixtas, acostumbran a dejar un reguero de anécdotas que hacen las delicias de los aficionados a esta disciplina. Algunas declaraciones de ciertos atletas de manera previa, diversos movimientos creativos que sorprenden al espectador durante la acción e incluso algún invitado VIP que hace cosas extravagantes. Pero, sin duda, uno de los momentos más esperados es la rueda de prensa posterior a las veladas, en la que participan los luchadores del combate estelar y, además, el presidente y CEO de la compañía, Dana White.

Fue precisamente este último el que dejó una de las situaciones más divertidas durante la época estival. Antes de que saliera el máximo directivo de la promotora estadounidense a la rueda de prensa, había pasado por allí el brasileño Carlos Prates, del equipo de los Fighting Nerds, quien había ofrecido un tremendo espectáculo dentro del octágono, al noquear con un codazo en giro a Geoff Neal en el primer asalto.

Lo curioso, a la vez que peligroso para su salud, es que Carlos Prates ha declarado públicamente que fuma diariamente y bebe con ligereza cuando no está en campamento de entrenamiento para una de sus peleas. Ni corto ni perezoso, el brasileño apareció en la sala de prensa y se encendió un cigarrillo para responder a las preguntas de los periodistas allí presentes, dejando, evidentemente, un olor a humo de tabaco terrible. El siguiente en pasar por la sala fue Lerone Murphy, quien se quedó muy extrañado por cómo olía de mal

Pero fue cuando apareció Dana White cuando se desataron las risas en la sala de prensa. El CEO de la UFC preguntó, con una media sonrisa y muy extrañado: «¿Quién demonios ha estado fumando aquí?». Desde luego, no es nada normal que un luchador profesional de élite fume tabaco, pero mucho menos que lo haga delante de las cámaras y dejando una estela nociva dentro de la sala de prensa. La UFC siempre es una caja de sorpresas.