Cristiano Ronaldo une fuerzas con Ilia Topuria: entra como accionista en WOW, la mayor liga de MMA de España

Bombazo en las artes marciales mixtas (MMA) españolas, que se traslada al ámbito global debido a la entidad de la noticia. La superestrella futbolística portuguesa, Cristiano Ronaldo, ha decidido apostar de lleno por el deporte español y ha firmado un acuerdo para entrar ... en el accionariado de WOWFC, la mayor liga de MMA de España, para tratar de seguir impulsando esta disciplina a escala planetaria. El astro luso se une así a Ilia Topuria, quien también es accionista y cara visible de la compañía madrileña, buscando llevar este deporte a las mayores cotas del espectro global deportivo, siempre trabajando desde España como epicentro.

De este modo, WOWFC, la líder de la industria de las artes marciales mixtas en España, «anuncia con orgullo» que Cristiano Ronaldo, uno de los atletas «más influyentes y admirados del planeta», se convertirá en accionista de la promotora. Su entrada marca un hito definitorio para WOWFC y un momento transformador para el futuro de las artes marciales mixtas a nivel mundial. «Las MMA representan valores en los que realmente creo: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación», ha señalado Cristiano Ronaldo.

Desde el inicio, WOWFC ha estado comprometido con promover los principios fundamentales que han definido la carrera de Cristiano Ronaldo: disciplina, dedicación, esfuerzo, resiliencia y la implacable búsqueda de la excelencia —valores que, como se ha enfatizado previamente, están «inherentemente vinculados a CR7» y son centrales en la cultura de WOW–, señalan a ABC desde la compañía española de MMA.

WOWFC ha experimentado, según apuntan desde la propia promotora, un crecimiento explosivo en todos los segmentos demográficos, con la asistencia a los eventos aumentando más del 400% año tras año y las ventas de entradas superando constantemente los 5.000 espectadores por show. La distribución internacional ha llevado los eventos de WOW a más de 170 países, estableciendo a la organización como una de las fuerzas emergentes más dinámicas en los deportes de combate.

Vista panorámica de uno de los eventos de WOW

En lo que respecta al aterrizaje del astro portugués en el accionariado, se espera que la participación de Cristiano Ronaldo acelere la expansión global de WOW y refuerce su misión de convertir las MMA en un movimiento cultural 'mainstream' en Europa, Hispanoamérica, Oriente Medio y más allá —influyendo no solo en el mundo del deporte, sino también en la cultura, la moda, el entretenimiento y la educación.

Impulso global a las MMA

En línea con el compromiso de larga trayectoria de Cristiano Ronaldo de empoderar a los aficionados y acercarlos a los deportes que aman, WOW FC también está explorando vías innovadoras para profundizar la relación entre audiencias y atletas. Aunque aún en evaluación, estas iniciativas buscan crear maneras más directas, accesibles y significativas para que los fans experimenten el deporte, reflejando la creencia de WOW de que las MMA tienen el poder de unir e inspirar comunidades a escala global.

«La incorporación de Cristiano Ronaldo a WOW FC es un momento histórico. CR7 es más que una superestrella global: es un símbolo de ambición, resiliencia y excelencia. Su confianza en nuestra misión valida todo lo que hemos construido y eleva el futuro que estamos moldeando. Juntos —con Cristiano, Ilia Topuria, nuestros atletas, socios y los millones que siguen este movimiento— estamos listos para redefinir el papel que las MMA pueden desempeñar en la cultura global», ha señalado Arturo Guillén, presidente de WOW FC.

«Tener a Cristiano Ronaldo uniéndose a WOW FC es un momento poderoso para el deporte. Él representa los más altos estándares de profesionalismo, trabajo duro y excelencia global. Juntos, llevaremos las MMA a nuevas alturas e inspiraremos a atletas y fans de todo el mundo a creer que todo es posible», ha añadido Ilia Topuria, doble campeón de la UFC y accionista de la compañía.

WOW FC ha expresado confianza en que el rol de Ronaldo será «orgánico y activo», ayudando a la organización a expandir las MMA como «un catalizador para mejorar la vida de millones». Tanto los practicantes como las audiencias, «inspirados por la influencia de WOW y CR7, se sentirán empoderados para lograr más y ser mejores». Cristiano Ronaldo se une ahora al accionista de referencia ya existente y campeón mundial Ilia Topuria, formando una alianza histórica entre dos de los atletas más influyentes de su generación.