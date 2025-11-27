Suscribete a
Cristiano Ronaldo une fuerzas con Ilia Topuria: entra como accionista en WOW, la mayor liga de MMA de España

El astro luso, gran aficionado a las artes marciales mixtas, se une al doble campeón de la UFC en la promoción de esta disciplina a través del evento nacional más grande

WOW 25: la mayor liga de MMA de España saca la artillería pesada para su último evento de 2025

Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo
Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo UFC/X
Álvaro Colmenero

Álvaro Colmenero

Bombazo en las artes marciales mixtas (MMA) españolas, que se traslada al ámbito global debido a la entidad de la noticia. La superestrella futbolística portuguesa, Cristiano Ronaldo, ha decidido apostar de lleno por el deporte español y ha firmado un acuerdo para entrar ... en el accionariado de WOWFC, la mayor liga de MMA de España, para tratar de seguir impulsando esta disciplina a escala planetaria. El astro luso se une así a Ilia Topuria, quien también es accionista y cara visible de la compañía madrileña, buscando llevar este deporte a las mayores cotas del espectro global deportivo, siempre trabajando desde España como epicentro.

