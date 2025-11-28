Cristiano Ronaldo e Ilia Topuria: una alianza histórica para el despegue de las MMA en España

Hace una década, las artes marciales mixtas (MMA) españolas presenciaban cómo un luchador nacional debutaba en la época moderna de la UFC; era el sevillano Enrique Marín 'Wasabi' y cayó derrotado ante el mexicano Erick Montaño. Fue un 21 de noviembre de 2015 y el ... deporte estaba totalmente en pañales en nuestro país. Ahora, diez años después y mucha evolución dentro de esta disciplina de combate, las MMA están viviendo su mejor momento dentro de nuestras fronteras.

Por un lado, España cuenta con un doble campeón mundial de la UFC, Ilia Topuria, quien, después de derribar la barrera de nicho en nuestro país, cuenta con horizonte todavía por conquistar para engrandecer su legado y, por tanto, su figura. Por otro, existen otros peleadores en la élite de las MMA como Joel Álvarez o Aleksandre Topuria que están remando con fuerza para continuar solidificando el ecosistema deportivo de esta disciplina.

Pero hay otra entidad que ha sido de sumar importancia: WOWFC, la mayor liga española de MMA. Este jueves, la organización vivió un día histórico. Y es que la superestrella del fútbol lusa, Cristiano Ronaldo, dio un paso al frente en su apoyo a las artes marciales mixtas españolas y decidió entrar en el accionariado de WOW, donde ya está ubicado Ilia Topuria, creando una sinergia extremadamente fuerte para el desarrollo positivo de las MMA en España.

«Las MMA representan valores en los que realmente creo: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación», apuntó Cristiano Ronaldo tras el anuncio de su entrada en la mayor liga de MMA de España.

«Tener a Cristiano Ronaldo uniéndose a WOW FC es un momento poderoso para el deporte. Él representa los más altos estándares de profesionalismo, trabajo duro y excelencia global. Juntos, llevaremos las MMA a nuevas alturas e inspiraremos a atletas y fans de todo el mundo a creer que todo es posible», ha añadido Ilia Topuria, doble campeón de la UFC y accionista de la compañía.

Este puede ser el nacimiento de una bonita amistad en la que la industria de las artes marciales mixtas en España es la principal beneficiada, pues contará con dos superestrellas, enormes inspiraciones generacionales, remando a favor en el barco de las MMA y de WOW.