Suscribete a
ABC Premium

Cristiano Ronaldo e Ilia Topuria: una alianza histórica para el despegue de las MMA en España

El astro luso del fútbol y el doble campeón de la UFC han unido sus fuerzas en WOWFC, la mayor liga de esta disciplina en nuestro país

Cristiano Ronaldo une fuerzas con Ilia Topuria: entra como accionista en WOW, la mayor liga de MMA de España

Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo
Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo UFC/X
Álvaro Colmenero

Álvaro Colmenero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hace una década, las artes marciales mixtas (MMA) españolas presenciaban cómo un luchador nacional debutaba en la época moderna de la UFC; era el sevillano Enrique Marín 'Wasabi' y cayó derrotado ante el mexicano Erick Montaño. Fue un 21 de noviembre de 2015 y el ... deporte estaba totalmente en pañales en nuestro país. Ahora, diez años después y mucha evolución dentro de esta disciplina de combate, las MMA están viviendo su mejor momento dentro de nuestras fronteras.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app