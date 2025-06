Charles Oliveira: «Topuria habla mucho para vender la pelea, pero es un tipo durísimo»

Estamos a pocas horas para que la puerta del octágono del T-Mobile Arena se cierre con dos de los mejores peleadores de la UFC dentro. Charles Oliveira e Ilia Topuria pelearán por posicionarse como monarcas de la división del peso ligero, un objetivo muy grande, teniendo que tradicionalmente ha sido la categoría más peligrosa y competitiva de la mayor liga de artes marciales mixtas del mundo. Do Bronx, como se le apoda al brasileño, atiende a este periódico antes de protagonizar el combate estelar del UFC 317 en Las Vegas.

-Lo primero de todo, ¿cómo estás, Charles?

-Muy bien, amigo, muy contento de lo que está ocurriendo aquí.

-Encaras un combate en el que quieres recuperar lo que un día fue tuyo: el título del peso ligero de la UFC. ¿Qué sensaciones tienes?

-Estoy muy agradecido a Dios de la oportunidad de estar aquí y, además, estoy preparado para poder vencer.

-Hubo un momento en el que perdiste el cinturón por no dar el peso. ¿Cómo está yendo este recorte?

-Sí... Me robaron, porque di el peso el jueves y pasó lo que pasó, pero eso me hizo más fuerte, me fortaleció mentalmente. Ahora estamos cerquita del peso y el viernes por la mañana lo daremos.

Noticia Relacionada Charles Oliveira advierte a Topuria: «Es otro tipo que habla y se rendirá ante mí...» Álvaro Colmenero y Jose Soriano El brasileño aseguró en el Media Day que la pelea con el excampeón del peso pluma es la más importante de su carrera

-Las apuestas señalan que Ilia Topuria es muy favorito, no sé si siendo una leyenda te sientes un poco infravalorado.

-No, cada uno piensa como quiere, de la forma que quiere, no le hago caso a esas cosas, no las miro.

-A Ilia Topuria le caracteriza su pegada, y tú tienes un estilo de ir al frente e intercambiar golpes. ¿Vas a cambiar la estrategia teniendo en cuenta como pega tu oponente?

-No. He ido mejorando pelea tras pelea, ese es mi estilo, pelear para el frente, si ves mis combates he ido evolucionando, más tranquilo, con más cadencia, intentando colocar los golpes en el momento oportuno.

-Ilia dice que tiene una pegada muy dura, pero tú señales que la tuya lo es más.

-Sí, él viene noqueando pero todos los rivales que pelearon conmigo tenían una pegada muy fuerte y se vio que tengo poder de golpeo en la mano.

-¿Crees que en algún momento se irá la pelea al suelo?

-Creo que sí, estamos hablando de MMA, en cualquier momento podemos llevar la pelea al suelo, no es solo boxeo o muay thai, puede ir para todos los lados.

-Ilia ha dado un pronóstico que es KO en el primer asalto favorable para él. ¿Cuál das tú?

-Acabar con el brazo levantado, yo quiero vencer.

-Has ganado el título, tienes mucho récords en la UFC... ¿Cuál es tu principal motivación ahora?

-Peleo por legado, por mi familia, por mis hijos, por fans, por los que creen en mi trabajo, por todos ellos.

-Ya son 15 años peleando en la UFC. ¿Cómo se mantiene la ambición?

-Son muchos años, sí, pero quiero aumentar mi legado y tengo ambición.

-Con un reto como este de grande, ¿te sigues poniendo nervioso en la Fight Week?

-Sí, si alguien dice que no, miente, pero voy a vencer.

-Si ganas, ¿quién debería ser tu siguiente rival?

-No lo sé, estoy enfocado en esta pelea.

-¿Y la pelea contra Islam Makhachev? ¿Te gustaría?

-No tengo nada contra él, es un tipo durísimo, todo el mundo está hablando lo mismo.

-La UFC probablemente vaya a corto plazo a España. ¿Tienes pensado estar por nuestro país o pelear allí en ese caso?

-¿Por qué no? Nunca fui, y podría ser para visitar o para pelear.

-Para terminar, ¿Cuál es tu opinión real de Ilia?

-Es un tipo que quiere vender la pelea, habla para vender la pelea, pero es un gran peleador, un tipo durísimo y le tengo respeto.