Charles Oliveira 'acepta' la pelea con Ilia Topuria: «Si es por el título, ¿por qué no?»

Más de tres meses han pasado desde que Islam Makhachev defendió su cinturón del peso ligero (155 libras o 70,3 kilos) contra Renato Moicano. En todo este tiempo, la división más emocionante de la compañía ha sufrido un atasco severo, producido por el propio campeón. En estos instantes, Ilia Topuria, Charles Oliveira, Arman Tsarukyan y Justin Gaethje se encuentran en un momento en el que cualquiera puede recibir la oportunidad titular. Además, las manecillas del reloj se siguen moviendo mientras que la UFC continúa en silencio acerca del pleito estelar de la International Fight Week, algo que mantiene en vilo a los fanáticos de las artes marciales mixtas (MMA).

Después de que Dricus Du Plessis se lesionara, el plan inicial, el de enfrentarlo contra Khamzat Chimaev, se ha venido abajo. Esto fuerza la maquinaria para buscar un recambio a marchas forzadas para el UFC 317, una de las veladas más importantes del año. Por ello, el peso ligero es el que más opciones tiene de ofrecer un reemplazo para dicho cartel, dada la gran cantidad de estrellas que posee. Sin embargo, todavía no se ha resuelto quién será el elegido para disputar el cinturón.

En primer lugar, el monarca de la categoría, Islam Makhachev, no tomará una decisión hasta el trascurso del UFC 315 del 10 de mayo. Con el resultado visto, el ruso decidirá si sube al peso wélter o se queda defendiendo en las 155 libras. Después, el primer clasificado del ranking, Arman Tsarukyan, está 'castigado' por la UFC al haber sido baja de última hora en su último compromiso. Con esto en mente, solo quedan dos candidatos disponibles, Charles Oliveira e Ilia Topuria. Este último ha declarado en reiteradas ocasiones que no peleará si no es con el título en juego, caso idéntico al del brasileño. Es más, ninguno de los dos descarta enfrentarse entre sí mientras el oro esté en juego.

«No huyo de nadie, nunca lo he hecho... Si es por el título, ¿por qué no pelear con Topuria? Busco el título. No quiero hacer otra pelea solo para esperar el título, no», declaraba el excampeón en el medio brasileño 'Portal Do Vale Tudo'. Con esto en mente, si Islam Makhachev decidiera subir de categoría, dejaría el camino libre al choque entre el hispano-georgiano y Oliveira por el cinturón. Ya que el ruso tiene claro esperar hasta la resolución del UFC 315, este quedaría descartado para junio.

Esto es debido a que para una contienda de tal envergadura, el tiempo estándar suele ser entre 10 y 12 semanas. Así, si decide subir de división, Ilia Topuria y Charles Oliveira disputarían el cinturón indiscutido, y en caso de quedarse, sería un interino. Esto daría de forma clara al siguiente retador. Es más, si ganara el hispano-georgiano, indirectamente habría tenido la pelea de contendiente que le solicita Makhachev, por lo que este no tendría excusa para rechazar el pleito.