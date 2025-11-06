Charles Oliveira asume su error en la derrota ante Topuria: «Fui un estúpido, debí mantener la distancia»

En las artes marciales mixtas (MMA), los combates se deciden en numerosas ocasiones por pequeños detalles. Más allá de lo que pueda pensar un profano en la materia, se trata de un deporte donde la estrategia, el estudio del rival y los patrones favorables se ... estudian al milímetro. Por ello, cuando Charles Oliveira se enfrentó a Ilia Topuria el pasado verano en Las Vegas, saltaba a la vista que el brasileño había errado en su táctica. Ir la choque contra el hispanogeorgiano se presentaba como un camino desacertado.

El resultado fue que Topuria noqueó de una manera fulminante a Oliveira, logrando conquistar una segunda categoría de peso en la UFC, del ligero, y convirtiéndose en el número uno del mundo (así lo indica el ranking libra por libra, una clasificación que establece a los mejores sin importar la división en la que compita). El brasileño, además, ostenta el récord de victorias por sumisión en la historia de la promotora estadounidense, por lo que no tuvo demasiado sentido ir al enfrentamiento en el golpeo.

Ahora, Oliveira, durante un seminario que impartió en su país, ha hablado acerca del fallo cometido en su estrategia durante aquella contienda. «Fui un estúpido. El tipo es más bajo que yo, es boxeador. Debí mantenerme a más distancia y patearlo, obligarlo a avanzar y luego intentar un derribo. Son cosas que pasan. Es parte del combate. Volví más fuerte», explicó durante su 'master class' en un gimnasio brasileño. En su última frase también tiene razón.

Lo cierto es que Oliveira regresó con más fuerza al octágono y hace tres semanas logró imponerse por sumisión al polaco Mateusz Gamrot en el combate estelar del UFC Río de Janeiro. Allí, tras su triunfo, ABC le preguntó acerca de su futuro. «Quiero pelear contra Max Holloway por el cinturón BMF y luego apuntar al título mundial», respondió. Y por ahí pasará su camino.