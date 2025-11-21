Cartelera UFC Qatar: cuál es el orden de combates, posición de la pelea Aleksandre Topuria vs Bekzat Almakhan y horario

El combate más esperado por la afición española de las artes marciales mixtas (MMA) en la recta final de la temporada ya está aquí. Aleksandre Topuria regresa al octágono de la UFC para disputar su segundo combate dentro de la mayor compañía a ... nivel mundial. Después de su debut exitoso el pasado mes de febrero ante Colby Thicknesse en Australia, El Conquistador, como se le apoda al hispanogeorgiano, quiere seguir escalando posiciones dentro de la división de peso gallo (61,2 kilos) y lo haré ante un hueso duro de roer como el kazajo Bekzat Almakhan.

Tras su primera victoria en la UFC, Aleksandre, como es habitual, hizo un parón para enfocarse en la preparación de Ilia Topuria, que conquistó su segundo cinturón ante Charles Oliveira en Las Vegas. Una vez terminada esa misión, pues El Conquistador es una pieza clave en la esquina de El Matador, comenzó de nuevo su enfoque en su siguiente paso dentro de la cúspide de las MMA. Y ese rumbo pasa por llevarse la victoria este sábado en Doha, la capital de Qatar, donde estará compitiendo en la cartelera preliminar de este evento UFC Fight Night.

Además, el combate de Aleksandre no será el único aliciente para los Topuria, pues en la pelea estelar se estarán enfrentando el armenio Arman Tsarukyan, número dos del ranking del peso ligero (división de la que Ilia Topuria es campeón), contra Dan Hooker, número siete de la clasificación. Es decir, el ganador se posicionará para ser el futuro rival de El Matador, quien todavía tendrá que pelear antes a principios del próximo año contra el inglés Paddy Pimblett, si no cambian los planes. Además, todos ellos coincidirán en Doha.

Orden de los combates del UFC Qatar

Main Card - Cartelera principal Arman Tsarukyan vs Dan Hooker - Peso ligero

Belal Muhammad vs Ian Garry - Peso wélter

Volkan Oezdemir vs Alonzo Menifield - Peso semipesado

Jack Hermansson vs Myktybek Orolbai - Peso wélter

Serghei Spivac vs Shamil Gaziev - Peso pesado

Alex Perez vs Asu Almabayev - Peso mosca

Prelims - Cartelera preliminar Bogdan Grad vs Luke Riley - Peso pluma

Abdulrakhman Yakhyaev vs Rafael Cerqueira - Peso semipesado

Tagir Ulanbekov Kyoji Horiguchi - Peso mosca

Aleksandre Topuria vs Bekzat Almakhan - Peso gallo

Ismail Naurdiev vs Ryan Loder - Peso medio

Nurullo Aliev vs Shem Rock - Peso ligero

Nicolas Dalby vs Saygid Izagakhmaev - Peso wélter

Marek Bujlo vs Denzel Freeman - Peso pesado

¿A qué hora comienza el UFC Qatar: Aleksandre Topuria vs Bekzat Almakhan?

Así, el foco de interés principal estará puesto en el combate de Aleksandre Topuria, que buscará dar un golpe de autoridad en la división de cara a seguir ascendiendo puestos fuera del ranking, pero tratando de avanzar con paso firme hacia el top 15 del peso gallo. Eso sí, enfrente estará el kazajo Bekzat Almakhan, un tipo muy duro que le puso las cosas difíciles a Umar Nurmagomedov en su debut en la UFC. Sea como fuere, hay otros pleitos de interés en el peso wélter como la pelea entre Ian Garry y Belal Muhammad, que podría determinar un siguiente contendiente de las 170 libras (77,1 kilos).

Llegados a este punto, muchos aficionados se están preguntando: ¿A qué hora comienza la pelea de Aleksandre Topuria? Pues bien, hay que subrayar que el horario es muy favorable para España, al disputarse los combates en Qatar y solo haber dos horas de diferencia con nuestro país. De este modo, la cartelera preliminar comenzará a las 16.00 hora española, siendo el duelo entre Topuria y Almakhan el quinto desde el inicio. Por ello, se estima que Aleksandre podría estar peleando a eso de las 17.00 horas. La tarjeta estelar dará comienzo a las 19.00 horas. Todos los combates se podrán ver a través de la aplicación de HBO MAX.