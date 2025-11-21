Cartelera UFC Qatar: cuál es el orden de combates, posición de la pelea Aleksandre Topuria vs Bekzat Almakhan y horario

Suscribete a
La Aemet avisa de la llegada de fuertes lluvias y nieve a varias zonas del país

Aleksandre Topuria, ante la pelea más importante de su carrera en la UFC: «Nada de este viaje es fácil...»

Aleksandre Topuria, durante un entrenamiento
Álvaro Colmenero

Doha (Qatar)

El combate más esperado por la afición española de las artes marciales mixtas (MMA) en la recta final de la temporada ya está aquí. Aleksandre Topuria regresa al octágono de la UFC para disputar su segundo combate dentro de la mayor compañía a ... nivel mundial. Después de su debut exitoso el pasado mes de febrero ante Colby Thicknesse en Australia, El Conquistador, como se le apoda al hispanogeorgiano, quiere seguir escalando posiciones dentro de la división de peso gallo (61,2 kilos) y lo haré ante un hueso duro de roer como el kazajo Bekzat Almakhan.

