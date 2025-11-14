Cartelera UFC 322: cuál es el orden de combates, posición de la pelea Islam Makhachev vs Jack Della Maddalena y horario

Ha llegado la hora de Islam Makhachev. El que fuera campeón del peso ligero (155 libras, 70,3 kilos) abandonó su cinturón para tratar de convertirse en doble campeón de la UFC, un hito que solo diez luchadores han logrado de manera previa, el último Ilia Topuria este verano ... . El daguestaní decidió dejar vacante su tíulo mundial para subir al peso wélter (170 libras, 77,1 kilos), donde reposa como campeón el australiano Jack Della Maddalena, sin duda uno de los enfrentamientos más esperados de esta temporada.

El combate, sobre el papel, será un choque de estilos, siendo el monarca de la división un 'striker' (pegador) temible, que ha evolucionado mucho en su capacidad de luchar cuerpo a cuerpo en los últimos tiempos. Por el otro lado, Makhachev llega con una base de 'wrestling' élite y un 'background' de combat sambo, disciplina en la que fue campeón mundial. Ambos llegan con una racha de victorias consecutivas muy grande y, con total probabilidad, uno de ellos la perderá este sábado.

Además, el combate tiene implicaciones más allá de los dos protagonistas. Y es que Ilia Topuria ha trasladado su intención de pelear en algún momento contra Makhachev y, en caso de que el daguestaní logre destronar al australiano, abrirá la puerta a que se pudiera disputar un hipotético duelo por el cinturón del peso wélter en la Casa Blanca el próximo año. Pero no solo eso, esta cartelera es considerada una de las más grandes de la temporada, con otro título en juego, en este caso femenino, y muchos combates que determinarán el futuro en diferentes categorías de peso.

Orden de combates del UFC 322

Cartelera del UFC 22: Makhachev vs Della Maddalena Main Card - Cartelera estelar Jack Della Maddalena (c) vs Islam Makhachev - Título del peso wélter

Valentina Shevchenko (c) vs Weili Zhang - Título del peso mosca

Sean Brady vs Michael Morales - Peso wélter

Leon Edwards vs Carlos Prates - Peso wélter

Beneil Dariush vs Benoit Saint Denis - Peso ligero

Prelims - Cartelera preliminar Bo Nickal vs Rodolfo Vieira - Peso medio

Roman Kopylov vs Gregory Rodrigues - Peso medio

Erin Blanchfield vs Tracy Cortez - Peso mosca

Malcolm Wellmaker vs Cody Hadon - Peso gallo

Early prelims - Preliminares tempranas Kyle Daukaus vs Gerald Meerschaert - Peso medio

Pat Sabatini vs Chepe Mariscal - Peso pluma

Angela Hill vs Fatima Kline - Peso paja

Baisangur Susurkaev vs Eric McConico - Peso medio

Viacheslav Borshchev vs Matheus Camilo - Peso ligero

¿A qué hora comienza el UFC 322: Makhachev vs Della Maddalena?

Si bien el combate entre Islam Makhachev y Jack Della Maddalena es el principal atractivo del evento UFC 322, la velada contará con muchos más alicientes. Como antesala de lujo para la disputa del trono del peso wélter habrá otra pelea por el cinturón. En este caso, será femenino, pues la campeona del peso mosca, Valentina Shevchenko, se enfrentará a la excampeona del peso paja, Weili Zhang, para determinar quién es la mejor peleadora del mundo en este momento. Además, la china tiene la oportunidad de convertirse en doble campeona al atacar una nueva división.

Así, el UFC 322 está programado para empezar a las 00.00 horas del domingo (doce de la noche del sábado al domingo), con las peleas preliminares tempranas, destacando aquí como foco principal a Baisangur Susurkaev, quien llega con una proyección enorme. Los combates preliminares tendrán su punto de partida en las 02.00 horas de la madrugada, con el aliciente del regreso de Bo Nickal. Por su parte, la tarjeta principal de peleas comenzará a las 04.00 de mañana. Al ser el duelo entre Makhachev y Della Maddalena el último, se estima que estarán encima del octágono a eso de las 06.00 de la mañana hora española. Todos los pleitos se podrán ver a través de la aplicación de HBO MAX.