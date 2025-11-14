Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este viernes 14 de noviembre

Cartelera UFC 322: cuál es el orden de combates, posición de la pelea Islam Makhachev vs Jack Della Maddalena y horario

Conoce quién participa en el evento UFC 322, cuál es el orden de peleas y en qué posición compite Islam Makhachev frente a Jack Della Maddalena

Makhachev opina de Paddy Pimblett: «No es un gran reto para Ilia Topuria...»

Jack Della Maddalena e Islam Makhachev, cara a cara en Nueva York
Jack Della Maddalena e Islam Makhachev, cara a cara en Nueva York UFC
Álvaro Colmenero

Álvaro Colmenero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ha llegado la hora de Islam Makhachev. El que fuera campeón del peso ligero (155 libras, 70,3 kilos) abandonó su cinturón para tratar de convertirse en doble campeón de la UFC, un hito que solo diez luchadores han logrado de manera previa, el último Ilia Topuria este verano ... . El daguestaní decidió dejar vacante su tíulo mundial para subir al peso wélter (170 libras, 77,1 kilos), donde reposa como campeón el australiano Jack Della Maddalena, sin duda uno de los enfrentamientos más esperados de esta temporada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app