Carlos Prates, el 'nerd' que fuma cigarros y noquea rivales: «Voy a ser campeón de la UFC en 2026»

En la UFC, los luchadores que logran diferenciarse tienen mucho ganado. Carlos Prates (21-6) es uno de ellos. El brasileño, de 31 años, ha irrumpido en la mayor liga de artes marciales mixtas como mandan los cánones: a base de nocauts. Concretamente cuatro consecutivos. Unas victorias que le permitieron entrar en el top 15 del peso wélter y que le han llevado a obtener la oportunidad de pelear contra el número 7 del ranking, Ian Garry, un irlandés con un estilo de pelea muy complejo por su inteligencia y sus habilidades en el golpeo.

A La Pesadilla, como se le apoda a este atleta, no le preocupa, aunque reconoce el peligro de su oponente, en una entrevista en ABC MMA. «Creo que es muy bueno con el muay thai y el kickboxing, es muy buen 'striker'. No es un tipo noqueador, pero va llevando el combate donde le interesa hasta que gana y eso es peligroso, incluso a veces más que alguien noqueador. Sabe luchar también, pero estoy entrenado, tengo mucha experiencia y estoy listo para encararlo», apunta Prates a este diario.

En cuanto a estilo de Ian Garry, el brasileño es consciente de que será complicado encontrarle en el octágono, porque buscará evitar el intercambio con alguien tan poderoso como él. «Creo que va a querer hacer una pelea de mucho movimiento, no va a querer quedarse quieto, va a ser un enfrentamiento interesante, con estilos diferentes. Creo que le voy a noquear en el tercer o cuarto asalto», dice confiado.

En caso de que La Pesadilla brasileña consiga un gran triunfo, no cabe duda de que empezaría a postularse para pelear por el título, hoy en manos de Belal Muhammad. «Una victoria frente a Ian Garry me acerca muchísimo al cinturón. Quizá una victoria más y pelearía por el título, o tal vez directamente por el título. Voy a ser campeón en 2026, no tengo prisa. Voy poco a poco, el tiempo en nuestro amigo, cuando tenga que ser, será», apunta Prates.

Además, el peleador de los 'Fighting Nerds', el gimnasio revolución que cuenta con otros tres atletas invictos en la UFC, está logrando todos sus éxitos fumando, algo que no deja de sorprender por el nivel tan alto que tiene sobre la jaula. «Durante la Fight Week fumo cigarrillos como de manera normal. Pero estoy fumando menos, estoy intentando convertirme en un atleta. Yo solía ser un peleador, no un atleta, necesito estar bien para noquear a un oponente. También fumo el mismo día de la pelea. Cuando me dan ganas, me tengo que fumar un cigarrito. Después de la pelea siempre necesito un cigarrillo, una cerveza y a descansar», asume entre risas.

Sea como fuere, este 'nerd' brasileño afirma que su equipo ha descubierto «el secreto del éxito». «Creo que los entrenadores saben trabajar con todos los luchadores de manera diferente y eso marca la diferencia», concluye.