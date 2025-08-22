Un campeón de boxeo reta a Ilia Topuria: «Tengo estas manos, hermano...»

Desde que el campeón de la UFC, Ilia Topuria, trasladara su intención de acabar recalando en el boxeo para protagonizar alguna gran pelea, son muchos los púgiles que han reclamado su atención. El hispanogeorgiano ha acabado, a través de su sólido golpeo de manos, con tres leyendas de manera consecutiva en la mayor liga de artes marciales mixtas del mundo. Su estilo, actualmente, hace mucho hincapié en el boxeo.

Además, son muchas las voces autorizadas como Tinín Rodríguez (entrenador de campeones mundiales) o Maravilla Martínez (excampeón mundial que han apuntado que El Matador podría hacer carrera en el boxeo, haciendo los ajustes necesarios en su preparación. La realidad es que el combate que de verdad anhela Topuria tiene nombre y apellido: Canelo Álvarez. Pero hay otros púgiles de primer nivel, incluso estrellas, que quieren subirse al cuadrilátero con el hispanogeorgiano.

El último en pronunciarse al respecto ha sido Conor Benn, campeón del cinturón WBA Internacional en el peso wélter. Benn, quien obtuvo su primera derrota profesional ante Chris Eubank Jr. este mismo año, ha llamado a Topuria para pelear entre las dieciséis cuerdas. «Quienquiera de estos luchadores de la UFC que quieran venir al boxeo, deben saber que es un juego peligroso… Ilia Topuria, tengo estas manos, hermano…», ha señalado, mostrando sus 'herramientas' de trabajo, en una clara advertencia para El Matador.

Benn, que es uno de los boxeadores británicos de referencia en la actualidad, ha reconocido que él no tiene ninguna intención de hacer ese posible combate dentro del octágono, por lo que sería Topuria el que debería enfundarse los guantes de boxeo para que llegara a darse el pleito, algo que está muy lejos de que ocurra. «No soy tan estúpido como para entrar en la jaula. Nunca entraría en la jaula», ha afirmado Benn. El Matador tiene mucho trabajo por delante todavía en las artes marciales mixtas, pero ya tiene unas cuantas parejas de baile en el pugilismo el día que decida dar el paso.