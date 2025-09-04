Benoit Saint Denis, el exmilitar de las fuerzas especiales que quiere conquistar París

Este fin de semana, la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) del mundo recala de nuevo en la capital francesa. En el combate estelar, el atleta afincado en territorio galo Nassourdine Imavov se enfrentará al brasileño Caio Borralho, buscando ambos posicionarse como nuevo retador al cinturón del peso medio de la UFC. En el pleito co-estelar, el francés Benoit Saint Denis (número 13 del peso ligero) tratará de imponerse al brasileño en ascenso Mauricio Ruffy (número 15), buscando escalar posiciones dentro del top 15.

Sin duda, muchas de las miradas estarán puestas en este último enfrentamiento, donde Saint Denis actuará como ídolo local. Su historia, por cierto, es de película. El luchador nacido en 1995, en la ciudad de Nimes, sirvió anteriormente como soldado en las Fuerzas Especiales del Ejército francés, concretamente en el Regimiento de Paracaidistas de Infantería de Marina. De hecho, en 2017, fue desplegado en operaciones antiterroristas en el Sahel, incluyendo misiones en Mali y Burkina Faso.

Sus actuaciones militares le sirvieron para ser condecorado con la Medalla de Gratitud de la Nación y la Gran Cruz del Combatiente. Tras cumplir cinco años de servicio, emprendió su carrera profesional en las artes marciales mixtas, donde ha acumulado ya un récord de 14 victorias y 3 derrotas, habiendo finalizado todos sus triunfos, con 4 nocauts y 10 sumisiones.

El estilo de Saint Denis, basado en una presión constante, una excelsa lucha y la búsqueda de la sumisión, es muy valorado por los fans del deporte. Al francés, además, se le conoce como 'God of War', el Dios de la Guerra, un apodo inspirado por sus hermanos que refleja su mentalidad combativa y estilo marcial. Este sábado, tendrá por delante un reto mayúsculo: tratar de vencer a Ruffy, quien llega con una gran racha de victorias, y darle una alegría al respetable francés en el Accor Arena.