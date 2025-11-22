Bekzat Almakhan, el rival de Aleksandre Topuria que quiere frenar su ascenso hacia el estrellato en la UFC

Los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA) españolas estarán este sábado pegados a la pantalla. El motivo es sencillo: Aleksandre Topuria disputa su segundo combate en la UFC, la mayor liga de esta disciplina, y será de suma importancia para su camino hacia ... el estrellato. Lo hará en la cartelera preliminar del UFC Qatar, que se celebra en Doha. Pero no será fácil. Enfrente estará Bekzat Almakhan, un luchador kazajo que cuenta con un estilo de pelea de mucha presión dentro del octágono. Veamos quién es el hombre que quiere arrebatarle su sueño a El Conquistador.

Bekzat Almakhan nació el 8 de octubre de 1997 en Akzhar, un pequeño poblado del Distrito Bayzak en la región de Jambyl, Kazajistán, aunque creió en Taraz, ciudad donde empezó su trayectoria deportiva desde muy joven: practicó karate desde tercer grado hasta la graduación escolar, y luego se interesó por el boxeo durante aproximadamente año y medio. Más adelante, al ingresar a la universidad, decidió volcarse de lleno al mundo de las artes marciales mixtas (MMA).

Concretamente, inició su carrera profesional en MMA en 2018, y su debut fue contra Ser-od Bilguun en un evento denominado Alash Pride FC, ganando por TKO (abandono de la esquina). Durante sus años previos a la UFC, peleó en varias organizaciones, incluyendo Octagon y otras ligas de Asia Central. Su feroz estilo de pelea, basado en un golpeo contundente y técnico, le permitió forjar un récord atractivo con numerosos triunfos por nocaut.

Ya en marzo de 2024, Bekzat fue fichado por la UFC para su debut en el octágono, enfrentándose a Umar Nurmagomedov, primo de Khabib y hermano de Usman, un contendiente muy destacado. En esa pelea, Almakhan causó impacto al derribar a Nurmagomedov temprano con un golpe, pero luego su rival dominó el resto del combate con grappling y 'ground and pound', apuntándose la victoria por decisión unánime.

A pesar de esa derrota, su actuación mostró que no es un peleador al que se deba subestimar: tiene potencia, cerebro y un corazón de guerrero. Muchos lo consideraron un prospecto muy prometedor dentro de la división de peso gallo. Este año, en su segunda aparición en la UFC, el 10 de mayo de 2025 en el UFC 315, Almakhan consiguió una victoria destacada: noqueó en el primer asalto a Brad Katona con un 'uppercut' devastador, seguido de un golpe de martillo, y la pelea fue detenida por el árbitro después de tan solo 64 segundos.

Ahora, el kazajo, que cuenta con un récord de 12 victorias (10 KO) y solo 2 tropiezos, se enfrentará al hispanogeorgiano en el UFC Fight Night de Qatar, una pelea muy significativa, para ambos, pues realmente pelearán por ver quién es el luchador que despega hacia los nombres más importantes de la división de peso gallo. Almakhan tratará de demostrar que su último KO en la UFC no fue casualidad, sino fruto del talento que le llevará a las cotas más altas, mientras que Aleksandre quiere dar un golpe de autoridad en la categoría. Sin duda, una pelea capital.