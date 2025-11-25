Arman Tsarukyan reta a Ilia Topuria tras su victoria en Qatar: «¡Deja de correr, pato!»

Uno de los grandes triunfadores de la noche catarí, más allá de la dominante victoria de Aleksandre Topuria ante el kazajo Bekzat Almakhan, fue el armenio Arman Tsarukyan, que se llevó uno de los bonos de la noche tras someter en el segundo asalto ... a Dan Hooker en el combate estelar del UFC Doha. La pelea estelar de esta velada, dijo en su día Dana White, determinaría quién se posiciona como el contendiente número uno en la lista de retadores al cinturón del peso ligero de la UFC, que está en manos de Ilia Topuria.

Tsarukyan cuajó una actuación arrolladora, triturando en el suelo en el primer asalto al neozelandés y terminando por someterlo con una triángulo de brazo en el segundo round. Después de su victoria, todavía en el octágono del Abha Arena de Doha, Tsarukyan retó a Ilia Topuria en el micrófono. «¡Ilia, si estás aquí, deja de correr! Tengamos un cara a cara de contendiente, no hagas una pelea fácil. Arman Tsarukyan es el retador número uno del peso ligero. Quiero luchar por el título, solo envíame un contrato y allí estaré, estaré disponible a finales de enero», apuntó el armenio, aludiendo a la posibilidad de que Topuria se enfrente a Paddy Pimblett en su siguiente pelea.

La realidad es que el armenio ya estaba ubicado en el primer puesto de la clasificación de contendientes de las 155 libras (70,3 kilos) y, con esta victoria tan contundente ante un nombre de buena entidad en la lista de retadores como Dan Hooker, es inevitable que sea el próximo en asaltar el título mundial de esta división. Sin embargo, que Tsarukyan pelee contra el monarca hispanogeorgiano podría darse de una manera más tardía, pues el pleito entre Topuria y Paddy ya se encontraba en negociaciones de cara a inicios del próximo año.

Es por ello que faltan piezas por encajar en el puzle, pero muchos aficionados a las artes marciales mixtas ya reclaman que se dispute la pelea más competitiva que puede haber dentro del peso ligero, que sería la que protagonizarían el campeón y el primero en la fila de retadores. Estilísticamente también se presenta como la pelea más comprometida dentro del peso ligero para Topuria, aunque no se le podría quitar el favoritismo al hispanogeorgiano, que ha sido relegado recientemente al número dos de la lista libra por libra a favor de Islam Makhachev.