Arman Tsarukyan responde a las palabras de Topuria en ABC: «Hace lo posible para evitar pelear contra mí»

El pasado fin de semana, la ciudad de Doha fue testigo de algunos combates de primerísimo nivel en la UFC, habiendo un par de ellos que han servido para agitar el avispero en la parte superior de dos de las divisiones más competitivas en ... estos momentos. En el peso wélter, Ian Garry se impuso con autoridad a Belal Muhammad, levantando la mano como próximo contendiente al título mundial, que está en manos de Islam Makhachev. Por otro lado, en el peso ligero, la categoría en la que reina Ilia Topuria, el armenio Arman Tsarukyan sometió en el segundo asalto a Dan Hooker, siendo tomado como un golpe de timón a su favor.

Por su parte, Ilia Topuria continúa sin tener una fecha ahora mismo de regreso para la jaula, según declaró en ABC recientemente, por lo que ya se estima que hasta la próxima primavera (entre marzo y mayo) no estará regresando al octágono para defender su cinturón. En este contexto, Tsarukyan ha tomado la delantera en la narrativa de postularse como el siguiente luchador a disputar el título mundial de Ilia Topuria. Este último apuntó, durante la Fight Week en Qatar, que tiene claro quiénes son sus próximos objetivos, y no pasa por el armenio.

«Me gustaría pelear con Paddy Pimblett, si no me dejan subir al peso wélter para pelear con Islam Makhachev. Porque la pelea que realmente me gustaría es contra Islam en la tercera división [para conquistar un tercer título mundial]», declaró el hispanogeorgiano a este periódico. Unas palabras que han tenido eco internacional y que han llegado a oídos de Tsarukyan, quien ha cargado contra Topuria por no tomarle en cuenta. «¿Podría ser más obvio que el pato está haciendo todo lo posible para evitar pelear conmigo?», ha escrito el armenio, refiriéndose como 'pato' a Topuria, un apelativo negativo que suscita cobardía o temor.

Could it be any more obvious that el pato is doing everything in his power to avoid fighting me? https://t.co/200p7ahsLX — Arman Tsarukyan UFC (@ArmanUfc) November 25, 2025

Además, en esa dinámica de buscar el disparo titular, Tsarukyan ha denunciado, en una entrevista con Ariel Helwani, que Topuria lleva sin pelear desde el pasado mes de junio, «bloqueando la división». «Está intentando encontrar peleas fáciles, defender ese cinturón y ascender, y la UFC está intentando convertirlo en una superestrella y defender el título. Porque ahora mismo no puede subir a las 170 libras porque no lo defendió. Tienes que demostrar que eres un verdadero campeón», ha manifestado Tsarukyan. Sea como fuere, todavía hay que resolver el rompecabezas que supondrá para la UFC hacer los cuatro primeros eventos numerados de 2026.