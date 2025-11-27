Suscribete a
Arman Tsarukyan responde a las palabras de Topuria en ABC: «Hace lo posible para evitar pelear contra mí»

El armenio, número uno de los contendientes de peso ligero, está presionando a El Matador para enfrentarse contra él por el cinturón de la UFC

Aleksandre Topuria, tras su victoria en Qatar: «Toca seguir creciendo en la UFC»

Arman Tsarukyan, dentro del octágono
UFC
Álvaro Colmenero

El pasado fin de semana, la ciudad de Doha fue testigo de algunos combates de primerísimo nivel en la UFC, habiendo un par de ellos que han servido para agitar el avispero en la parte superior de dos de las divisiones más competitivas en ... estos momentos. En el peso wélter, Ian Garry se impuso con autoridad a Belal Muhammad, levantando la mano como próximo contendiente al título mundial, que está en manos de Islam Makhachev. Por otro lado, en el peso ligero, la categoría en la que reina Ilia Topuria, el armenio Arman Tsarukyan sometió en el segundo asalto a Dan Hooker, siendo tomado como un golpe de timón a su favor.

