El 'archienemigo' de Topuria rompe una baza a su favor: «Sería una tontería descartar a Ilia si pierde contra Makhachev»

La fecha para el regreso de Ilia Topuria está cada vez más cerca. El excampeón del peso pluma hará, de una vez por todas, su estreno en el peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos) de la UFC, una de las divisiones más competitivas. El 28 de junio se batirá por el título de la categoría en Las Vegas, en el evento numerado 317. Será el combate estelar de la International Fight Week. Para el rival, solo hay dos opciones encima de la mesa: Islam Makhachev o Charles Oliveira.

Sin embargo, todo parece indicar que será el daguestaní, el actual campeón, quien asuma la pelea, cosa que quieren todos los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA). No obstante, la semana venidera será clave, pues se celebra el UFC 315. En dicha velada, Belal Muhammad, amigo de Makhachev, pondrá en juego su cinturón del peso wélter. En caso de caer derrotado, podría suceder un giro de guion de último minuto. El monarca de las 155 libras subiría de categoría, dejando el título vacante.

En ese supuesto, el rival para el hispano-georgiano pasaría a ser Charles Oliveira. Sea como sea, es una realidad que el pleito entre Topuria y Makhachev está más cerca que nunca. Incluso otros peleadores de la compañía como Belal Muhammad han dado sus pronósticos al respecto. Este es el caso de Movsar Evloev, quien ya tiene historia pasada con La Leyenda. Es más, casi se enfrentan de manera oficial, pero a pocos días del combate se cayó. Desde entonces, Evloev ha declarado que 'perseguirá' a Topuria, yendo a pelear al ligero si es necesario.

«Si Topuria pierde contra Islam, no le restará nada. Makhachev está en otro nivel. No hay vergüenza en perder contra Islam. Sería una tontería descartar a Ilia si pierde», relataba el peleador del peso pluma (145 libras o 65,8 kilos) para Sport24.Ru. Y es que sus palabras reflejan una realidad en la que pocos han caído. Una derrota contra el mejor peleador libra por libra de la UFC no quitaría todo lo conseguido hasta la fecha. La historia de Ilia Topuria se sostiene por si misma. Su trayectoria en las 145 libras ha sido más que sobresaliente, habiendo noqueado a dos de las leyendas más grandes de la división.

Islam Makhachev no es cualquier peleador. Por números, es el mejor peso ligero de la historia de la UFC, ya que es el que más defensas del campeonato posee. Por encima incluso de Khabib Nurmagomedov. Lleva 15 victorias consecutivas y han enfrentado a nombres de la talla de Charles Oliveira, Dustin Poirier o Alexander Volkanovski. Por tanto, no hay que subestimarlo. En caso de perder solo quedaría mirar con orgullo a nuestro representante, pues se ha enfrentado a otro histórico de la compañía.