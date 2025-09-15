El archienemigo de Topuria reconoce sus carencias en un posible combate: «Tengo que mejorar...»

Una de las rivalidades más fuertes que se han trenzado en los últimos tiempos en las artes marciales mixtas (MMA) es, sin duda, la que se ha creado entre el campeón del peso ligero de la UFC, Ilia Topuria, y el inglés Paddy Pimblett. Aunque su confrontación se remonta a los años 2021 y 2022, todavía no han podido enfrentarse entre ellos, puesto que El Matador competía en una división inferior, la de peso pluma.

Después de conquistar esa categoría, Topuria hizo la transición hacia el peso ligero, para tomar ese cinturón, tras noquear el pasado mes de junio al brasileño Charles Oliveira. Ahora, las posibilidades de que terminen cerrando su enemistad dentro del octágono son mucho mayores, pese a que Pimblett todavía está varios escalones por debajo en el ranking. Eso no quita que ambos sigan intercambiando palabras poco agradables.

El luchador de Liverpool habló, recientemente, en su canal de YouTube, acerca de una posible contienda contra el hispanogeorgiano. Y reconoció que existen carencias en su juego. «Para ser honesto, no siento mi poder de golpeo bien en este momento. La semana pasada, mi ritmo de golpeo fue bueno, y he peleado cinco asaltos con Luke Riley [un compañero suyo]. Así que probablemente me desperté con el pie izquierdo hoy. Obviamente, tengo que mejorar el ritmo del golpe si estoy peleando con 'El Chorizo' [mote despectivo que le pone a Topuria]. Eso es gran parte de lo que voy a trabajar», apuntó Pimblett tras un entrenamiento.

En cualquier caso, dice, con su 'wrestling' y su jiu-jitsu brasileño se valdría. «Pero mi lucha siempre se siente fenomenal. Como se puede ver en esas rondas, cuando pongo a la gente en el suelo, no se levantan. Una vez que te tengo abajo, y estoy encima de ti, y te estoy asfixiando, no te vas a levantar. Te estoy controlando. Te estoy haciendo sentir mi peso y te estoy haciendo sentir algunos golpes al mismo tiempo. Eso es lo que pasa, cuando me pongo encima de alguien, tú no te levantas», trasladó Pimblett. El 2026 puede ser el año en el que terminemos por ver ese enfrentamiento que, a todas luces, sería uno de los más seguidos de la historia.