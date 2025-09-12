Antonio Fofirca, la perla madrileña del The Black Panther que pelea en WOW: «Su límite es el cielo»

El crecimiento de las artes marciales mixtas (MMA) en España es imparable. Gracias al despegue de Ilia Topuria como una superestrella global y al gran excelso trabajo que se realiza día a día en los gimnasios nacionales, cada vez más luchadores se enfocan en entrenar para llegar a las mejores ligas del mundo. Uno de los clubes referentes, donde cada vez emergen más jóvenes con ganas de conquistar el panorama internacional encima del octágono, es el The Black Panther (TBP), ubicado en Carabanchel (Madrid).

Allí pasan incontables horas algunos jóvenes atletas, tratando de convertirse en peleadores profesionales. Antonio Fofirca es uno de los que lo han conseguido. Y no ha venido para participar, más bien para robarse el 'show'. El madrileño se enfrentará a Erasmo Silva este sábado, en la cartelera principal del WOW 22, que tendrá lugar en el Madrid Arena, buscando obtener su segunda victoria profesional.

«Está más preparado que nunca, muy afilado. Sabemos que su rival viene del boxeo y hemos preparado una estrategia para ello. Fofirca tiene una proyección increíble; su límite es el cielo. Va a acabar con su rival en el primer asalto», cuenta David Ondo, más conocido como Deif, uno de los entrenadores del The Black Panther. «Antonio siempre está enfocado, cuando hay combate se centra y está muy preparado. Llegará donde él quiera llegar. Es un diamante», se suma Bene, propietario y entrenador principal del club.

«Fofirca ha evolucionado mucho encima de la jaula, está muy maduro, se le nota en los tiempos dentro del octágono. Va a llegar donde él quiera», insiste David Mora, su colega de entrenamiento y sparring durante la preparación. «Antonio no es un peleador bruto que vaya a pegarse, es un estudioso de las artes marciales mixtas. Está entrenando muy duro, estoy muy tranquila con su pelea», asegura Isabel Calvo, peleador profesional y compañera de Fofirca.

«Creo que es la pelea en la que mejor estado físico. En la anterior estuvo muy bien, pero acabó muy rápido a su favor. Aquí trabajamos dependiendo de la fisionomía de cada atleta. En el campamento de entrenamiento, hacemos un trabajo general y otro específico, siempre estamos intentando aprender», señala Jonathan, el encargado de la preparación física en el gimnasio madrileño.

Para Bene, la clave del éxito del The Black Panther, es «el encadenamiento del trabajo» que han venido haciendo tiempo atrás. «Los que han trabajo con nosotros desde un inicio, les hemos podido transmitir nuestras ideas y es una fórmula que funciona», asegura. «Tenemos un equipo con muchos competidores profesionales. Aquí llegas y te dicen tienes que perfeccionar la pisada y te ponen con un especialista en ello. O tienes que mejorar la pegada, pues te asignan otro profesional», remata Isa Calvo. Sin duda, uno de los gimnasios más profesionalizados de las MMA en España.