El antiguo rival de Makhachev apuesta por Topuria como retador: «Va a pelear por el título seguro»

«No me importa si [Islam] Makhachev decide que no quiere pelear conmigo. Me quedaré sentado hasta que tenga que pelear conmigo.... Estoy aquí. No puede seguir evitándome. La UFC me prometió una pelea por el título, no haré un combate que no sea por ello». Estas son las contundentes palabras que salieron de la boca de Ilia Topuria la semana pasada en el podcast más influyente del mundo, The Joe Rogan Experience. Y tienen un trasfondo: el hispano-georgiano se sentará a esperar su oportunidad directa por el cinturón del peso ligero.

No son pocos los aficionados incrédulos que han salido al paso para asegurar que la promesa «no existe» y que solo es una intención de Topuria, pero la realidad es que sus palabras gozan de veracidad que raramente la UFC no cumple con su palabra. Así lo cree también Arman Tsarukyan, el que iba a ser el retador por el título que ostenta Islam Makhachev, el de peso ligero que ahora quiere atacar La Leyenda.

El número 1 del ranking del ligero, es decir, sobre el papel el contendiente más legítimo, ha querido hablar sobre el panorama del título de la división y cree que Topuria será el siguiente en la fila, más aún después de que la UFC le congelara por esconder una lesión de espalda, que le hizo bajarse del combate contra Makhachev a principios de este año, desmontando la pelea estelar de UFC 311.

«Creo que [Ilia] va a pelear por el cinturón, seguro. Creo que dejó las 145 libras porque le dijeron 'te vamos a dar una pelea por el título'», ha apuntado Tsarukyan en Jaxxon Podcast. El armenio, además, es un viejo conocido de la afición española, pues fue el encargado de frenar el ascenso de Joel Álvarez con una victoria dominante en 2022. «Si Islam no se mueve de división, entonces le tocará luchar contra Topuria», ha sentenciado. Para saberlo, habrá que esperar al 10 de mayo, donde estará en juego el título del peso wélter, que disputan Belal Muhammad y Jack Della Maddalena.