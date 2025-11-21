Aleksandre Topuria supera la batalla más dura: peso correcto en Qatar y se oficializa su combate ante Bekzat Almakhan

El combate de Aleksandre Topuria en Qatar contra Bekzat Almakhan es oficial, después de que ambos luchadores hayan superado la batalla más difícil, la de la báscula, que estaba en este caso plantada en una carpa del hotel Sheraton de Doha. El pesaje que ... permite oficializar los combates arrancó a eso de las 9.00 hora local (7.00 en España) y el luchador hispanogeorgiano, que lució con mucha energía pese a la extrema dureza del recorte de peso, fue el segundo en pasar por la balanza, dejando un peso de 135,5 libras (61,5 kilos). Más tarde lo hizo el kazajo, que aportó un peso de 136 libras (61,7 kilos), dejando programado el combate de manera definitiva.

Durante la semana de la pelea, la llamada Fight Week, El Conquistador se mostró muy calmado y confiado con el desafío mayúsculo que tiene por delante, pues enfrentarse a Almakhan es hacerlo contra uno de los mayores talentos emergentes de la división del peso gallo, donde el hispanogeorgiano quiere empezar un ascenso hacia el estrellato. Una vez superado el obstáculo de tener que perder muchos kilos en apenas unas horas, comienza el proceso de rehidratación, que será fundamental para llegar en las mejores condiciones al combate de este sábado.

Ya por la tarde, a eso de las 18.00 hora local (16.00, en España), Aleksandre Topuria y Bekzat Almakhan se verán por última vez las caras durante el 'face to face', también conocido como pesaje ceremonial, antes de encontrarse ya en el octágono. El ABHA Arena será el recinto encargado de albergar el primer evento de la UFC en territorio qatarí y que tendrá como combate estelar el enfrentamiento entre el armenio Arman Tsarukyan y el neozelandés Dan Hooker, buscando posicionarse como el siguiente en la fila para medirse al campeón del peso ligero, Ilia Topuria.

De lograr la victoria este sábado, Aleksandre Topuria daría un paso determinante para el futuro de su carrera profesional dentro de la élite de las artes marciales mixtas, pues la compañía estadounidense podría empezar a pensar en medir a El Conquistador con los atletas del top 15 del peso gallo, el lugar donde se juegan las cartas importantes en este deporte. Sea como fuere, su camino hacia el estrellato tiene su primera parada en Qatar.