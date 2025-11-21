Suscribete a
La Aemet avisa de la llegada de fuertes lluvias y nieve a varias zonas del país

Aleksandre Topuria supera la batalla más dura: peso correcto en Qatar y se oficializa su combate ante Bekzat Almakhan

El Conquistador busca su segunda victoria en la UFC ante un talento emergente kazajo. Un triunfo dominante le abrirá las puertas a los grandes nombres del peso gallo

El preparador físico de Aleksandre Topuria: «Es un soldado, no negocia ni pregunta, ejecuta»

Aleksandre Topuria, tras dar el peso correcto
Aleksandre Topuria, tras dar el peso correcto ABC
Álvaro Colmenero

Álvaro Colmenero

Enviado especial a Doha (Qatar)

El combate de Aleksandre Topuria en Qatar contra Bekzat Almakhan es oficial, después de que ambos luchadores hayan superado la batalla más difícil, la de la báscula, que estaba en este caso plantada en una carpa del hotel Sheraton de Doha. El pesaje que ... permite oficializar los combates arrancó a eso de las 9.00 hora local (7.00 en España) y el luchador hispanogeorgiano, que lució con mucha energía pese a la extrema dureza del recorte de peso, fue el segundo en pasar por la balanza, dejando un peso de 135,5 libras (61,5 kilos). Más tarde lo hizo el kazajo, que aportó un peso de 136 libras (61,7 kilos), dejando programado el combate de manera definitiva.

