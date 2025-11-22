Suscribete a
Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela tras la alerta de Estados Unidos

Aleksandre Topuria da una cátedra de paciencia y precisión en el golpeo y 'conquista' Qatar

El Conquistador se impuso por decisión unánime (30-27, 30-27 y 29-28) frente al kazajo Bekzat Almakhan y apunta hacia el top 15 del peso gallo

Aleksandre Topuria: «Puede ser que, si gano, la UFC me ponga a los nombres más grandes de la división»

Aleksandre Topuria celebra su victoria en Qatar
Álvaro Colmenero

Enviado especial a Doha (Qatar)

Aleksandre Topuria ha llegado para conquistar la división del peso gallo de la UFC. Ese es el mensaje que ha lanzado durante su espectacular actuación en el Abha Arena de Doha, en la capital de Qatar, que le ha servido para llevarse una victoria por decisión unánime (30-27, 30-27 y 29-28) ... ante el kazajo Bekzat Almakhan. Es un golpe de autoridad en toda regla el que acaba de dar el hispanogeorgiano, en un combate muy trabajado donde la paciencia y la precisión en el golpeo fueron sus herramientas más determinantes, sin olvidarse de su lucha cuerpo a cuerpo que le permitió dominar en el suelo cuando fue necesario.

