Aleksandre Topuria da una cátedra de paciencia y precisión en el golpeo y 'conquista' Qatar

Aleksandre Topuria ha llegado para conquistar la división del peso gallo de la UFC. Ese es el mensaje que ha lanzado durante su espectacular actuación en el Abha Arena de Doha, en la capital de Qatar, que le ha servido para llevarse una victoria por decisión unánime (30-27, 30-27 y 29-28) ... ante el kazajo Bekzat Almakhan. Es un golpe de autoridad en toda regla el que acaba de dar el hispanogeorgiano, en un combate muy trabajado donde la paciencia y la precisión en el golpeo fueron sus herramientas más determinantes, sin olvidarse de su lucha cuerpo a cuerpo que le permitió dominar en el suelo cuando fue necesario.

«Muchos luchadores de la UFC habían dicho que tenía que tener mucho cuidado con el golpeo de mi rival y he llevado la pelea a ese terreno, quería entrar en el juego, mandar un mensaje, este siempre ha sido el sello de los Topuria, vencer en todas las áreas del juego que dominan nuestros oponentes», señaló Aleksandre en exclusiva para ABC tras bajarse del octágono. «Estoy muy orgulloso del trabajo que ha hecho mi hermano, lo hemos visto súper calmado, muy maduro, ya lo estuvo en su debut en la UFC, con mucho saber esta dentro del octágono y hoy lo ha vuelto a demostrar. Ha hecho un combate de altísimo nivel», apuntó Ilia Topuria en ABC tras la victoria de 'Aleks'.

La pelea arrancó con Aleksandre presionando desde el primer instante, avanzando con su jab de manera muy estratégica, tratando de controlar la distancia e ir tomando el centro del octágono. Eso sí, el kazajo respondió a los envites del hispanogeorgiano buscando el pateo a las piernas, tratando de restarle base sobre la lona a Topuria. Almakhan incluso logró ejecutar un rodillazo peligroso, pero la clave fue que El Conquistador mantuvo la calma cuando la pelea se ponía algo cuesta arriba. Fue un auténtico depredador, con la mente fría en todo momento. Llegaron incluso a una situación de agarre cuerpo a cuerpo y ahí Aleksandre sacó un derribo de su repertorio logrando una posición de montada sobre su rival. Con todo, Almakhan logró zafarse y y hasta tomó la espalda brevemente, pero el hispanogeorgiano mejoró situación en la jaula. Un primer asalto bastante parejo, que se llevó Aleksandre gracias a su amplia gama de recursos en el combate.

En el segundo parcial, Aleksandre continuó conquistando terreno, trabajando con el jab y se parapetó en su volado de derecha. Almakhan, por su parte, siguió atacando a las piernas y tratando de imponer su ritmo. En ese momento, el hispanogeorgiano buscó un cambio de nivel, defendió muy bien los intentos del kazajo y continuó golpeando con dureza en el rostro de su oponente, tanto que le provocó una hemorragia que le incomodó durante el asalto. Este round, sin duda, viajaba a la esquina de El Conquistador.

Ya en el último asalto, Topuria continuó con su estrategia de presión, de tener paciencia, de ser táctico, de tratar de noquear a un luchador cuyo cartel era el de uno de los pegadores más temibles fuera del top 15 del peso gallo de la UFC. Transcurrido medio parcial, Aleksandre conectó dos espectaculares manos que cerca estuvieron de darle la victoria por nocaut. Finalmente, volvió a lograr otro derribo y trató de consolidar su triunfo. Una gama amplia de recursos le permitieron apuntarse también el tercer round. «Estuve cerca de noquearlo, no quise entrar, no me desespero, podía haber intentando acabar con él a lo loco, pero fue un toque en el sitio adecuado, mantuve la calma», ha detallado El Conquistador.

Con esta actuación, el hispanogeorgiano ha demostrado ser muy completo, no solo supo presionar, también mantener la tranquilidad en los momentos que lo requerían y se impuso en el 'striking' a un tipo experto en esas lides. «Era un oponente bastante agresivo con su golpeo, pero para algo están los tres asaltos, para ajustar la estrategia, pero no tenía ninguna duda de que le iba a quebrar. Ha sido un combate estratégico, pero no porque lo tuviera planeado, sino porque somos jugadores de ajedrez, y ajusté el plan de juego dentro de la jaula, desde mi esquina me han dado muy buenas indicaciones, hicimos un gran trabajo», explicó a este periódico Aleksandre Topuria minutos después de su victoria.

Después de su dominante triunfo, Aleksandre se postula para seguir avanzando hacia el top 15 de la división, aunque El Conquistador no pretende precipitarse. «Lo que sigue es seguir creciendo», desliza Aleksandre. «No me preocupa, la verdad, ni me desespero por ello. Nunca he sido una persona que haya estado pensando en lo que vaya a pasar, vivo el día a día, trabajo para un mejor futuro, pero me enfoco en lo que tengo enfrente, no lo que está detrás de otras puertas», añade. Ahora sí, ha llegado el momento de abrir la puerta del top 15 si la UFC se lo permite. «Apunta hacia la cima, lo siguiente debe ser alguien que le permita seguir subiendo, sin tener prisa, yo creo que le pueden dar un top 15 en su siguiente combate», sentencia Ilia Topuria.

En lo que respecta al futuro de Aleksandre Topuria en 2026, el hispanogeorgiano asegura a ABC que, aunque «nunca» da promesas, quiere hacer «mínimo dos peleas al año» y, si tienen que ser tres o cuatro, «será ya decisión de la voluntad de Dios». «¿Podrían tres o cuatro combates el año que viene? Podrían ser, pero mínimo dos al año», sentencia El Conquistador.

El futuro para los hermanos Topuria es brillante en la UFC. Mientras que Ilia buscará seguir haciendo historia en la mayor organización mundial de artes marciales mixtas, tratando de defender su trono del peso ligero y asaltar un tercer título mundial, Aleksandre ha iniciado una escalada hacia el estrellato en la que ha cumplido con creces su primera parada en Qatar. Por el momento, ambos descansarán, pero se estima que El Matador estará regresando al octágono, probablemente contra Paddy Pimblett, en el primer cuatrimestre del próximo curso, mientras que El Conquistador tendrá que analizar su horizonte y elegir una fecha adecuada, siempre pensando en enfrentarse a retos mayúsculos que le empujen a la cúspide del peso gallo, donde espera el más preciado galardón: el cinturón de la UFC. «Aleksandre será campeón de la UFC», afirma Ilia Topuria. Hasta el momento, todo lo que han visualizado, las palabras que han pregonado, han resultado certeras. La afición española está de enhorabuena, tenemos hermanos Topuria para rato.