Aleksandre Topuria, el niño 'marcado' por la guerra que creció trabajando en la playa de Alicante

En la arena brillante de la playa alicantina, unos adolescentes colocaban hamacas y las tensaban bajo el sol mediterráneo. A simple vista, parecían dos jóvenes más trabajando un verano cualquiera. Pero esos chicos no venían de cualquier lugar. Venían de un entorno marcado ... por la guerra. Eran Aleksandre e Ilia Topuria. De los campos devastados de Georgia al mar de Alicante, los hermanos forjaron su carácter aferrándose al sueño de ser campeones del mundo. Ahora, el mayor de los hermanos, quien por un tiempo dejó su carrera a un lado para ayudar a Ilia en la suya, escribe un nuevo capítulo de su propia historia. Este sábado disputará su segunda pelea en la UFC, en Qatar, frente al kazajo Bekzat Almakhan.

Aleksandre Topuria nació en 1996 en Halle, Alemania, hijo de padres georgianos desplazados por los conflictos en el Cáucaso. Su familia regresó a Georgia cuando él tenía ocho años, buscando un futuro que pronto se vería truncado. En 2008 estalló la guerra en Osetia del Sur. Con apenas doce años, Aleksandre vivió en primera persona la violencia y la incertidumbre que marcaron a toda una generación. En medio del caos, encontró refugio en el deporte. Primero fue el judo, luego la lucha grecorromana. En 2012, con tan solo 16 años, Aleksandre e Ilia dejaron Georgia para emigrar a España. Aterrizaron en Alicante, sin idioma, sin dinero y sin la posibilidad de seguir practicando lucha. Su integración fue dura: días de incertidumbre, trabajos precarios y un país que todavía quedaba lejos de poder llamar hogar.

Todo cambió cuando su madre identificó a un hombre con las llamadas 'orejas de coliflor', una alteración física muy común en los deportes de agarre como la lucha o el jiujitsu. Sin saberlo, ese hombre se convertiría en la pieza clave para que hoy tengamos dos estrellas en la mayor liga del planeta. Este entrenaba en el Climent Club, un pequeño gimnasio donde los hermanos Climent, Jorge y Agustín, acogieron a los hermanos y les enseñaron el camino de las artes marciales mixtas (MMA). Allí comenzó su transformación. Abandonaron los estudios y se entregaron en cuerpo y alma al entrenamiento.

Sin embargo, todavía debían ganarse el pan. Aleksandre trabajó de dependiente en una tienda de ropa y de hamaquero en la playa. En 2015 dio el salto al profesionalismo con dos victorias consecutivas. Sin embargo, una derrota temprana lo llevó a tomar una decisión insólita: sacrificar su carrera para apoyar la de su hermano Ilia, que ya despuntaba como una promesa. Durante años, Aleksandre fue su entrenador principal, su sparring y su consejero. Lo acompañó en cada campamento y en cada viaje, sin buscar reconocimiento. Mientras el mundo conocía al futuro campeón de la UFC, detrás había un hermano que también soñaba con llegar. Y no solo eso, en las sombras se fue creando un luchador capaz de rivalizar con el propio Ilia Topuria y con el actual campeón de la división, Merab Dvalishvili. Este último ha llegado a confesar que El Conquistador (apodo de Aleksandre) era mejor que él.

En 2021 decidió retomar su camino. Sin focos, volvió a competir y encadenó tres victorias que lo devolvieron al mapa internacional. En 2025, después de un año en el que su llegada a la UFC se hacía de rogar, por fin fichó por la compañía. Su debut se produjo en el UFC 312, en Australia, con una sólida victoria ante el local Colby Thicknesse por decisión unánime. Ahora, Aleksandre Topuria vuelve al octágono para demostrar que su historia no es casualidad. En Qatar, frente a Bekzat Almakhan, buscará consolidar su nombre dentro de la mayor compañía del mundo. Y, como siempre, su hermano Ilia estará en la esquina, esta vez como apoyo y testigo del ascenso del mayor de los Topuria.