Suscribete a
ABC Premium

Aleksandre Topuria, el niño 'marcado' por la guerra que creció trabajando en la playa de Alicante

El Conquistador realizará este sábado su segunda pelea en la UFC en Qatar contra Bekzat Almakhan

Aleksandre Topuria, ante la pelea más importante de su carrera en la UFC: «Nada de este viaje es fácil...»

Aleksandre Topuria celebra su primera victoria en la UFC
Aleksandre Topuria celebra su primera victoria en la UFC UFC

Jose Soriano

En la arena brillante de la playa alicantina, unos adolescentes colocaban hamacas y las tensaban bajo el sol mediterráneo. A simple vista, parecían dos jóvenes más trabajando un verano cualquiera. Pero esos chicos no venían de cualquier lugar. Venían de un entorno marcado ... por la guerra. Eran Aleksandre e Ilia Topuria. De los campos devastados de Georgia al mar de Alicante, los hermanos forjaron su carácter aferrándose al sueño de ser campeones del mundo. Ahora, el mayor de los hermanos, quien por un tiempo dejó su carrera a un lado para ayudar a Ilia en la suya, escribe un nuevo capítulo de su propia historia. Este sábado disputará su segunda pelea en la UFC, en Qatar, frente al kazajo Bekzat Almakhan.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app