Aleksandre Topuria, tras su victoria en Qatar: «Toca seguir creciendo en la UFC»

Aleksandre Topuria se quitó, probablemente, una gran losa de encima el pasado sábado en Doha (Qatar). El luchador hispanogeorgiano, pilar fundamental en los éxitos de Ilia Topuria en su faceta de entrenador, tenía muchas miradas puestas sobre él en su combate contra el kazajo ... Bekzat Almakhan, uno de los mayores talentos emergentes de la división del peso gallo (61,2 kilos) de la UFC. Era la segunda pelea que disputaba dentro de la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) del mundo, pero era, sin duda, una prueba de fuego. El ganador se dispararía y el perdedor caería. Se impuso Aleksandre Topuria con una cátedra de golpeo y distancia, de paciencia y saber estar, dando un golpe de autoridad en la UFC. Pocos minutos después de bajarse del octágono, El Conquistador atendió en exclusiva a ABC para analizar su trabajado triunfo, desgranando los detalles técnicos y tácticos del pleito y dejando una conclusión muy clara: «Lo que sigue es seguir creciendo en la UFC», que no es poco. El horizonte es muy esperanzador para el hispanogeorgiano, pues llegarán, a todas luces, los nombres más importantes de su categoría, en la que su hermano Ilia cree que «llegará a ser campeón».

-¿Cómo estás, Aleksandre?

-Me encuentro muy bien, un poquito golpeado, porque era un oponente considerable, principalmente en la parte del 'striking' (golpeo), un rival bastante agresivo con su estilo, pero me encuentro bastante bien gracias a Dios.

-Hablemos del combate, hubo un primer asalto en el que Bekzat Almakhan logró encontrar su distancia y conectar algún buen golpe. Pero si saco una conclusión muy positiva es la tranquilidad y la calma que has tenido para que, aunque no estuvieran saliendo las cosas, siguieras con tu estrategia sin desesperarte.

-Yo creo que de eso se trata el deporte, de ser un profesional. Para eso existen los tres asaltos, si vemos que hay algo que no está saliendo como nosotros queremos, ajustamos la estrategia. No tenía la menor duda de que en algún momento iba a quebrar a mi rival, tenía todavía 'gas' para dos asaltos más incluso, de verdad lo digo. Es un hecho que, en los 15 minutos, ves cómo se está cansando, esto es algo muy mental, yo estaba dispuesto a seguir avanzando sin parar.

-Era un talento emergente muy bueno Bekzat, pero parece que no te ha sorprendido porque ya venías preparado para esto, ¿no?

-Hay una cosa que quiero destacar, admito que había mucha gente que decía que debía llevar mucho cuidado con su 'striking', especialmente entre algunos peleadores profesionales de la UFC, quería entrar en el juego de él. Mi hermano y yo siempre hemos sido así, si en el gimnasio nos decían que había un judoca, nos poníamos el kimono y tratábamos de vencerlo, si había un campeón del mundo de alguna disciplina, nos queríamos probar contra él. Hoy he sentido que tenía que seguir la pelea de pie, arriba, independientemente de que cuando entraba en el clinch podía derribar, pero quería mantener la presión en la pelea vertical.

-Ha sido un golpe de autoridad en la división, venciendo a un grandísimo 'striker' en su terreno, el del golpeo. Una actuación muy dominante y técnica.

-Así es, ha sido un combate bastante estratégico, porque nosotros somos jugadores de ajedrez, no podemos entrar solo con un plan, nos adaptamos a los rivales y a sus combinaciones, tuve que ajustar junto a mi equipo la estrategia dentro de la jaula, gracias a ellos también, que me han dado buenas indicaciones, hicimos un gran trabajo.

-¿La lucha, el derribo, era un as bajo la manga?

-Si no me equivoco, él entró en el primer asalto para buscar el derribo, yo ni lo tenía planeado, yo fintaba pero me retó en la lucha y dije vamos a comprobarlo (Aleksandre logró un derribo y control en el suelo).

-También has estado muy cerca de noquear a tu oponente en el tercer asalto.

-Sí, lo comentaba ahora con Ilia, no quise entrar y precipitarme. Ya desde la primera pelea en la UFC pudistéis comprobar que yo no me desespero, podría haberme vuelto loco e intentar ir a acabar con él, pero no, le di un buen toque en el sitio adecuado, cada vez que lo tenía más dañado quería seguir yendo a por él, pero sin perder la cabeza.

-Ha sido una victoria de esas que suman mucho, muy dominante ante un peleador con mucho talento y futuro. ¿Qué sigue para Aleksandre Topuria?

-Toca seguir creciendo, no me gusta el tema de las adivinanzas, no sé que va a pasar mañana, yo voy paso a paso. Ha sido siempre así mi destino, no adivino qué hay detrás de las puertas, me enfoco en lo que tengo enfrente. No puede ser que esté pensando en otro periodista si te tengo a ti enfrente, sería una falta de respeto, así que vivo lo que hay hoy. Pero siempre buscar seguir creciendo en la UFC.