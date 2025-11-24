Suscribete a
Escucha las noticias de este lunes 24 de noviembre

Entrevista exclusiva

Aleksandre Topuria, tras su victoria en Qatar: «Toca seguir creciendo en la UFC»

El Conquistador atiende a ABC tras su dominante triunfo en Doha, que le permitirá empezar a pensar en los grandes nombres de la división del peso gallo

Aleksandre Topuria da una cátedra de paciencia y precisión en el golpeo y 'conquista' Qatar

Aleksandre Topuria celebra su victoria en Doha
Aleksandre Topuria celebra su victoria en Doha UFC
Álvaro Colmenero

Álvaro Colmenero

Enviado especial a Doha (Qatar)

Aleksandre Topuria se quitó, probablemente, una gran losa de encima el pasado sábado en Doha (Qatar). El luchador hispanogeorgiano, pilar fundamental en los éxitos de Ilia Topuria en su faceta de entrenador, tenía muchas miradas puestas sobre él en su combate contra el kazajo ... Bekzat Almakhan, uno de los mayores talentos emergentes de la división del peso gallo (61,2 kilos) de la UFC. Era la segunda pelea que disputaba dentro de la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) del mundo, pero era, sin duda, una prueba de fuego. El ganador se dispararía y el perdedor caería. Se impuso Aleksandre Topuria con una cátedra de golpeo y distancia, de paciencia y saber estar, dando un golpe de autoridad en la UFC. Pocos minutos después de bajarse del octágono, El Conquistador atendió en exclusiva a ABC para analizar su trabajado triunfo, desgranando los detalles técnicos y tácticos del pleito y dejando una conclusión muy clara: «Lo que sigue es seguir creciendo en la UFC», que no es poco. El horizonte es muy esperanzador para el hispanogeorgiano, pues llegarán, a todas luces, los nombres más importantes de su categoría, en la que su hermano Ilia cree que «llegará a ser campeón».

