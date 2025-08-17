Misteriosa muerte de una joven estrella del béisbol en un lago: su madre no se cree la versión oficial

Gustavo Talmaré, un jovencísimo jugador (14 años) dominicano de béisbol, murió ahogado el sábado por la noche en la Laguna del Toro, ubicada en la provincia de Santo Domingo del país centroamericano. Talmaré era una de las grandes promesas del deporte más popular de la República Dominicana. Seguido por ojeadores de varios clubes de las Grandes Ligas —MLB, campeonato profesional estadounidense—, su fichaje estaba valorado en unos 5 millones de euros.

Fue pieza clave en la selección dominicana que participó en el Mundial sub-12 de 2023, donde se destacó como el jugador más sobresaliente de su equipo. Además, en la primera edición de la Serie del Caribe Kids 2024 fue nombrado el jugador más valioso.

Qué forma de virar el marcador: Gustavo Talmaré🔥 pic.twitter.com/BmCixGLDbq — Nicole Báez ⚾️ (@nicolebaezr) March 30, 2024

Amaury Nina, entrenador y propietario de la academia que lleva su nombre y a la que pertenecía el joven Gustavo, relató a ESPN que Talmaré «participó en un evento el pasado viernes en la tarde, y posteriormente dejó la academia, como es costumbre que lo hagan los alumnos cada fin de semana, para irse con sus familias a descansar».

«El cuerpo del niño fue rescatado por un miembro de uno de los organismos de socorro de la República Dominicana. No puedo explicarme qué hacía en esa laguna, o por qué estaba en ese lugar, el cual queda a 40 minutos de la academia. No tengo los detalles de cómo terminó ahí, pero sé que las autoridades están investigando el suceso», añadió Nina.

Según reza el informe preliminar de la Policía Nacional Dominicana, «siendo las 21:00 horas del día 15-08-2025, fue encontrado en la Laguna del Toro el adolescente Gustavo Talmaré, de 14 años, sin más datos, quien falleció tras presentar asfixia por inmersión ahogamiento. El reporte preliminar indica que el menor habría caído en las aguas de la laguna antes mencionada mientras buscaba frutos. Hecho ocurrido en la parte trasera de una academia de béisbol ubicada en el Toro de Guerra. El departamento de investigación de homicidio se apoderó del caso».

Aunque dicho informe policial ya adelanta que se está investigando el suceso, horas después de conocer la trágica noticia la madre del infortunado deportista, María Esther Pimentel, insistió en ello, justificando su petición con alarmantes argumentos.

Según publica la web dominicana 'Diario Libre', María Esther no se cree que su hijo saliera de la academia sin autorización de los entrenadores ni supervisión de adultos para ir a bañarse con unos compañeros. «Tienen que investigar más profundo. Hay más cosas detrás de todo, nadie quiere hablar, pero ellos saben que hay cosas detrás de todo», asegura.

La mamá afirma que Gustavo no era capaz de saltarse ninguna prohibición, y que en la Academia Amaury Nina le dijeron que estaba junto a cuatro compañeros sin decir quiénes son ni dar detalles concretos de lo ocurrido.

Pimentel también desmiente al dueño de la academia. Niega que su hijo abandonara el recinto una vez concluido el entrenamiento rumbo a casa. Sostiene que ese día ella estuvo presente durante los ejercicios y que cuando finalizó la sesión Talmaré se quedó allí.