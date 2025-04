Mireia Belmonte: «El objetivo más realista es empezar a competir»

Mireia Belmonte sigue pendiente de su hombro para volver a ser ella en el agua. Ha tirado de paciencia durante todo este año en el que la lesión crónica del hombro le ha impedido estar en su medio 'natural', pero sigue con la cabeza convencida de que París será una oportunidad nueva de que el mundo vea a una Mireia Belmonte capaz de aumentar el palmarés. Son casi dos décadas en los podios, así que de mentalidad fuerte puede dar más lecciones casi que de brazadas.

Por el momento, quiere aportar otro granito de arena para el deporte español en forma de competiciones para apoyar la base. El Open Promesas Mireia Belmonte, que ha lanzado con Hyundai, de cuya marca es embajadora, comenzará el 30 de septiembre en Barcelona, con pruebas de 200 metros estilos a las que se podrán apuntar niñas y niños de categorías alevín e infantil, y que recorrerá la geografía nacional con paradas en Castellón, Madrid, Santiago de Compostela, Sevilla y Bilbao. Los ganadores participarán en un campus con la propia Mireia en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat. Un impulso personal para descubrir las estrellas del futuro.

«Más allá de los triunfos, me gustaría que los participantes tuvieran una experiencia enriquecedora, hacer amistades y entender los valores que da el deporte: compromiso, disciplina, puntualidad, y aunque es un deporte individual, también compañerismo y aprender a competir», comentó la nadadora en la presentación del torneo que lleva su nombre. La acompañó Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes: «Con Alejandro Blanco -presidente del Comité Olímpico Español, también presente en el acto- siempre hablamos de que, por supuesto que queremos medallas, pero si abajo no hay, arriba no llega«.

La nadadora está «mucho mejor del hombro», esa lesión que la ha tenido fuera de su mejor versión durante tanto tiempo, pero sigue con paciencia y motivación. «Estoy con muchas ganas de esta temporada olímpica. París lo veo cerquita, y también de casa, por lo que la logística para competir es más fácil. Voy viendo que me recuperando, que puedo nadar un poquito más, y también tengo muchas ganas de competir».

Ha sido un año «inusual», y así lo explicaba ella: «Había tenido lesiones, pero nunca una recuperación tan larga. Nunca nos preparan para ello. Tengo la suerte de que me preparaba mentalmente años atrás para esos momentos en los que hay días en los que avanzas rápido, otros lento y otros tienes que frenar. Es calma, paciencia y seguir entrenando. Un año en el que he tenido días muy bien y no tan bien, pero creo que haciendo balance mirando hacia atrás ha sido un año bastante bueno para aprender. A final de temporada pisé el acelerador y se ha notado en este año que ya puedo hacer muchas más cosas«. Más allá de marcas, primero le gustaría competir. »Ver cómo me encuentro y una vez ahí buscar marcas y mínimas. El objetivo más realista es empezar a competir«. No hay un calendario fijo, más allá de una concentración en Font Romeu en noviembre. Si ve que está entrenándose bien, buscará alguna competición para probarse. »Pero no hay nada seguro porque manda el hombro y tengo que estar atenta a sus señales«.

No le preocupa ese primer lanzamiento en una competición, pues tiene «una mochila con muchísima experiencia». «Y competir me encanta. Para eso nos entrenamos. La clave es tener ganas y paciencia y creo que llegará pronto. Lo importante es que en este tiempo no he perdido las ganas de entrenar y he seguido luchando día a día aunque los días no fueran bonitos». Con los Juegos en julio de 2024, tendrá que acelerar para encontrar su mejor versión para esa fecha. Y con el hombro marcando tiempos, su estrategia ya no es nadarlo todo. «He priorizado el entrenamiento de piernas y las pruebas de 800 y 1.500 metros las he dejado de nadar. Los entrenamientos requerían mucho fondo, tenía que hacer más brazadas y mi hombro no podía hacer tantos metros. Me he decidido por pruebas de 200 y 400; creo que el medio fondo también se me da bien, y voy a priorizar esas dos pruebas, ya sea en estilos, crol o mariposa».

Además de nadar, también tuvo palabras para el asunto de moda: Luis Rubiales y su comportamiento en la final del Mundial de fútbol. «Me da mucha pena que la polémica haya ensombrecido el logro de las futbolistas. Lo que pasó no se puede justificar y hay que darle valor a lo que han conseguido ellas. Sé lo difícil que es ganar un Mundial, y además ellas lo han hecho en el fútbol, donde siempre tienen más protagonismo los hombres».