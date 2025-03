El médico que opera las rodillas más caras del mundo

Las rodillas de los mejores jugadores del mundo han conocido sus manos. Desde Kubala a Ansu Fati, pasando por Guardiola, Xavi, Iniesta, Etoo, Kiko Narváez, Fernando Torres, Puyol, David Villa, Laporte, Zinchenko, Gundogan, Bellerín, Ferran Torres, Luis Suárez y un sinfín de nombres ilustres. Ramón ... Cugat (L'Aldea, Tarragona, 1950) es un traumatólogo referente en lesiones de rodilla y pionero en el uso de factores de crecimiento y células madre.

La lista de deportistas que ha tratado es tan extensa como los títulos y cargos médicos que ostenta. «Sé que a veces estoy operando rodillas de jugadores que valen muchos millones de euros, pero no siento presión porque yo no veo futbolistas, veo personas», asegura en su consulta del Hospital Quirón. Allí se dedica también a su gran pasión, la Mutualidad de Futbolistas, donde ha operado a miles de jugadores de todas las categorías del fútbol modesto sin coste alguno.

«Muchos niños te piden una foto, te acribillan a preguntas y no se creen que también les vaya a operar a ellos. Entramos en quirófano y se emocionan al saber que en la misma mesa de operaciones que ellos han estado antes Xavi, Puyol o Guardiola. Tengo 71 años, pero al lado de estos niños me siento como si tuviera 40. Me hacen vibrar y me dan la vida», explica emocionado. Tras 56 años en la profesión se le agolpan las anécdotas. «A Xavi siempre le digo que hasta que no se rompió el cruzado no levantó ninguna copa. Después de operado levantó muchas», bromea.

El traumatólogo también tiene tiempo para la Fundación García Cugat, dedicada a la investigación en tratamientos biológicos y al Instituto Cugat, donde ha creado una escuela y un equipo multidisciplinar para tratar todas las lesiones musculoesqueléticas.

Cugat reconoce que el caso de Guardiola fue el más mediático de los que ha tratado. Corría el año 1998 y el actual técnico del Manchester City tenía problemas en los isquios. «Aquella patología yo ya la había visto. Pep quería que le operara yo, pero el hombre que más sabía del mundo era Sakari Orava y se lo recomendé», explica.

El galeno se ve obligado muchas veces a aconsejar a los futbolistas para que no tomen decisiones erróneas. Remite a Samuel Eto'o, que en 2006 se rompió el menisco externo, para ilustrarlo. «Él me pidió que se lo quitara, pero le expliqué que corría el riesgo de tener que retirarse pronto. Decidimos ver si se podía suturar porque si el menisco está muy desgastado es como una camisa vieja, que la coses y se rompe otra vez. Él estaba muy nervioso durante la artroscopia, con anestesia epidural, preguntando continuamente si se podía suturar. Cuando le dije que sí, me contestó: 'pues cósalo y quiero dormir, no quiero ver nada más'. Le sedamos y tardó cinco meses en volver a jugar», recuerda. «Esta decisión fue muy importante porque no solo volvió a jugar sino que este menisco le ha durado hasta que se retiró hace un par de años. Si lo hubiéramos quitado habría jugado antes, pero no habría tenido una carrera tan longeva», añade.

Cugat tampoco ha podido olvidar una de las lesiones más complicadas a la que se ha enfrentado. «La triada es una pulga y lo que tú tienes es un elefante», ilustró el médico para explicarle a Miguel Ángel Benítez la gravedad de su dolencia. Fue en 2000. El jugador del Espanyol, en un choque con Celso Ayala, compatriota que jugaba en el Atlético de Madrid, se destrozó la rodilla. «Esta lesión puso en peligro su carrera. Pero no sólo se recuperó, sino que después regresó a su país y ganó una Copa Libertadores de América con el Olimpia de Asunción. Ha jugado hasta los 37 años», rememora orgulloso.

Aunque, tiene claro que el caso más complicado al que se ha enfrentado fue el de Vladislav Stoyanov, portero de la selección búlgara. Consiguió que volviera a jugar tras 966 días de baja después de una grave rotura del tendón rotuliano.