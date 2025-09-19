Quién es María Pérez, líder de la marcha española en Tokio: un reciente divorcio, sus medallas y sus estudios

María Pérez (Orce, 1996) es uno de los grandes nombres del atletismo español, si no el mayor. En el Campeonato del Mundo de Tokio 2025, con su medalla de oro en 35 kilómetros marcha, se convirtió en el primer representante del atletismo de nuestro país, ya sea hombre o mujer, en lograr tres oros mundiales.

La marchadora granadina ya lo ha ganado todo, pero aún puede seguir agrandando su leyenda. Y eso que por el camino ha vivido decepciones deportivas importantes, sobre todo, en 2022, con sendas descalificaciones en el Mundial (Eugene) y Europeo (Múnich) que le privaron de pelear por las medallas.

«Si pienso en 2022, veo un palo que todo el mundo en su vida tiene. Un palo, acontecimientos que te hacen aprender y también te hacen madurar; te hacen saber lo que quieres y qué es lo que estabas haciendo bien y lo que no estabas haciendo bien. [...] Si lo miro con la perspectiva de ahora, y que me hizo aprender, y que sacó esa marea más fuerte mentalmente que a lo mejor yo no había conocido todavía», contaba en una entrevista en Relevo.

Aquello supuso un punto de inflexión para María Pérez, que reseteó y modificó su técnica para dejar de ser penalizada por los jueces. Y vaya sí valió la pena. Desde entonces no han vuelto a parar de caer las medallas.

El palmarés y las medallas de María Pérez

María Pérez fue campeona de España por primera vez en categoría Sub-18 en el año 2012. En ocasiones, los éxitos durante la formación no se prolongan a nivel sénior por diferentes motivos. No en el caso de la de Orce, desde luego, poseedora de la triple corona (campeona continental, mundial y olímpica).

Su primera medalla internacional fue el Europeo de 2018, en Berlín, aunque esos títulos de mayor prestigio no han ocurrido hasta después de 2022, la fecha mencionada anteriormente.

Las medallas de María Pérez Juegos Olímpicos: oro en el maratón de marcha por relevos mixtos junto a Álvaro Martín y plata en 20 kilómetros, ambos en París 2024.

Campeonato del Mundo: oro en 20 kilómetros y 35 kilómetros (ambos en Budapest 2023) y oro en 35 kilómetros (Tokio 2025).

Campeonato de Europa: oro en 20 kilómetros (Berlín 2018).

Una carrera universitaria al margen del deporte

A pesar de su éxito en el mundo del atletismo, la deportista no ha abandonado la vida universitaria y su devoción por los niños le ha llevado a continuar con el estudio de la Educación Infantil en la Universidad Católica de Murcia (UCAM).

La mencionada universidad, muy ligada al mundo del deporte de élite, siempre presume de los éxitos de María Pérez, así como de otros muchos deportistas que representan a la UCAM en las competiciones internacionales.

El reciente divorcio de María Pérez

María Pérez se casó en 2023 con la DJ Noe Morillas, pero desde 2024 ya no están juntas, como reveló la marchadora en Relevo. «Le deseo lo mejor a la otra persona, de la cual he aprendido muchísimo durante ocho años, pero me tocó empezar un divorcio en marzo y terminé en junio. Volví a mi sitio de origen en un año complicado, por eso más que los resultados tienes que darte cuenta de si la gente de tu entorno es la adecuada o no para llegar a ese resultado. Y para mí, mi gente es la mejor porque he tenido la suerte de que me acompañan desde que con once años empecé».

«No tengo miedo de ser madre soltera o con alguien. Es mi objetivo y lo voy a ser» María Pérez

Eso sí, en la misma entrevista aseguró que continúa con sus planes de maternidad. «Creo que no todo en la vida es deporte, está muy bien, te da muchos y buenos valores, pero me encantan los niños y quiero ser madre. Entonces con 32 años, cuando vuelva de Los Ángeles, creo que es la edad perfecta para serlo y no tengo miedo de serlo soltera o con alguien y es mi objetivo y lo voy a ser. Es mi sueño y lo voy a cumplir».

Más temas:

AD ABC