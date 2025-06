Marcus Cooper deja el K4 por sorpresa: «He renunciado»

Marcus Cooper, bronce olímpico en París y abanderado en esos últimos Juegos, ha sido presentado este lunes como uno de los 14 miembros del 'Equipo Iberia - Talento a bordo' para el próximo ciclo olímpico, un selecto grupo de deportistas escogidos por sus valores y del ... que también forman parte María Pérez (atletismo); Sara Andrés (atletismo adaptado); Alfonso Cabello (ciclismo adaptado); Bea Ortiz (waterpolo); Adriana Cerezo (taekwondo), Rodrigo Conde (remo), Gerard Descarrega (atletismo adaptado), Sarai Gascón (natación adaptada), Hugo González de Oliveira (natación), Antía Jácome (remo), Silvia Mas (vela), Niko Shera (judo) y Ray Zapata (gimnasia).

El mallorquín acaba de iniciar una temporada en la que debía liderar el nuevo K4 español junto con Carlos Arévalo tras el paso atrás dado por Saúl Craviotto y la incorporación de los jóvenes Álex Graneri y Adrián del Río. Sin embargo, no será así. Cooper aprovecha su charla con ABC para desvelar que ha renunciado a competir con el K4 para centrarse en sus opciones en un barco individual. Una vuelta a los orígenes para quien ya fuera campeón olímpico en la distancia de 1.000 metros en Río 2016.

-¿Qué tal las vacaciones? ¿Cómo fueron las semanas posteriores a París?

- Este ciclo olímpico, más que nunca, quise terminarlo disfrutando con los míos, celebrando los éxitos después de tanto esfuerzo. He aprendido a valorar los resultados y celebrarlos con mi entorno. Estuve tres meses sin tocar una piragua, lo cual es mi récord desde que empecé con 12 años. También dediqué tiempo a mi proyecto personal relacionado con la salud.

- ¿Se dio algún capricho? ¿Algún viaje especial?

- Sí, me hice un súper viaje. No suelo viajar mucho porque soy de Mallorca, y con eso ya tengo bastante. Pero esta vez me obligué a ir más lejos. Lo más destacado fue República Dominicana.

- ¿Y cuándo volvió a entrenar en serio?

- Más o menos tres meses después. Hacía algo de carrera y gimnasio porque soy adicto al ejercicio, pero no toqué la piragua en todo ese tiempo.

- Siempre insiste en que tu objetivo es dar lo máximo a nivel personal, más allá del resultado. ¿En París hubo correlación entre el rendimiento y lo conseguido?

- Mi único objetivo personal era demostrar mi nivel en un evento como los Juegos Olímpicos, tanto en K4 como en K2. Competí en K2 como si no viniera de correr el K4, y eso ya era cumplir mi objetivo. Claro que habría sido mejor acompañarlo con una medalla, pero yo nunca pienso en eso. Ni en Río, ni en Tokio, ni en París. Si hubiese estado enfocado en medallas, habría insistido en hacer las cosas de forma diferente. Creo que podríamos haber conseguido medalla en el K2 si lo hubiéramos preparado más tiempo.

- ¿Y qué detalles faltaron para pasar de ese tercero o cuarto puesto a más?

- Entrenar más tiempo con las parejas con las que fuimos a París. En equipo, la sincronización es lo más importante, más que la fuerza. Nos faltó tiempo para acoplarnos. Eso afectó también al K4: al centrarnos en encajar en el K2, descuidamos un poco la sincronización del cuarteto.

- Este invierno ha parecido un poco parado desde fuera, con los temas federativos. ¿Lo notó al formarse el nuevo equipo?

- Estuve muy centrado en mí. Tenía claro que este año sería menos intenso. Empecé la temporada más tarde y me enfoqué en disfrutar los éxitos de París. No dejé que me afectaran los temas federativos. Es habitual que el año posterior a unos Juegos sea más relajado, sobre todo para quienes han logrado buenos resultados.

- Se ha formado un nuevo K4, el emblema del piragüismo nacional, con varios cambios. ¿Cómo afecta eso a corto plazo?

- Implica mucha más concentración en el día a día. La sincronización es clave, y el entrenador tiene que hacer magia para colocar a cada uno en su sitio. Hay que entender cómo rema cada compañero. Además del entrenamiento físico, se trabaja mucho la técnica de acople.

- ¿Cambia mucho su rol?

- Sí, aunque suene arrogante, creo que sí. Rodrigo Germade y yo somos los que llevábamos en el proyecto K4 desde el inicio. Tenemos mucha experiencia, y yo, además, soy muy sensible a las sensaciones del agua. Eso me permite ser crítico y aportar más. Los nuevos son jóvenes y con ganas de aprender, lo cual es positivo. España tiene mucho potencial.

- Fueron cuartos en la Copa del Mundo, un resultado que desde fuera puede parecer discreto, pero… ¿les dejó satisfechos?

- Sí. El cuarto puesto es de los más duros mentalmente, más si estás tan cerca de la medalla. Pero estábamos muy contentos. Poco antes dudábamos incluso de si podríamos meternos en la final. El K4 mejoraba cada día. Pasó de ir muy lento a ir muy rápido en poco tiempo.

- ¿Ese cuarteto se mantiene ya todo el año?

- En realidad, desde hace una semana he renunciado al K4.

- ¿Ha renunciado al K4?

- Sí, lo he dejado voluntariamente. Me voy a dedicar al K1.

- Explíqueme eso.

- Hay dos motivos. Uno, que quiero dedicar más tiempo a mi proyecto personal. Y otro, como deportista, necesito ponerme retos más difíciles para seguir motivado. Ya logré cosas en K4 y ahora quiero volver al K1. Han pasado ocho años y me tocará reinventarme. El entrenamiento es muy distinto. Quiero estos tres años hasta Los Ángeles para prepararme bien.

- ¿Vuelve a la experiencia de Río?

- Sí, cuando estuve centrado como un robot. Pero ahora quiero empezar antes. No solo hacer un año perfecto, sino tres años. Aunque quizás no sea todo lo perfecto como deportista porque también acompaño con mi vida personal, pero ese es mi objetivo.

- ¿Qué me puede decir del futuro de Saúl Craviotto?

- Saúl se lo ha tomado con mucha calma, como suele hacer en año posolímpico. Tiene esa capacidad. Luego, no sé si por genética o experiencia, consigue ponerse a tono. Pero ahora está más relajado y pensando en otras cosas.

- ¿Qué le aporta su faceta empresarial que no encuentra en el deporte?

- Es un mundo exigente, sin techo, y eso encaja con mis valores. El deporte cuando eres joven saca lo mejor de ti: estás obligado a darlo todo en poco tiempo. Eso se traslada al mundo empresarial. Es un entorno muy ambicioso, y me gusta tener retos difíciles.

- ¿El Marcus niño ya era así? ¿Tenía esa ambición?

- Sí, pero solo con lo que me interesaba. Era muy vago con el resto. Tengo déficit de atención. Si una asignatura me gustaba, la hacía con gusto. Si no, me costaba mucho. Pero cuando me marcaba un reto que me gustaba, lo daba todo. Siempre he sido así.

- ¿Cuál ha sido la decisión más importante que ha tomado usted solo?

- La de 2016, después de 2015, cuando decidí ir por mi cuenta y apostar por el K1. Fue una decisión muy personal, aunque evidentemente mi entorno y la federación ayudan, pero fue una decisión mía.